Balıkesir, triatlonda önemli organizasyonlara ev sahipliği yapacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Balıkesir, triatlonda önemli organizasyonlara ev sahipliği yapacak - Son Dakika Spor

Balıkesir, triatlonda önemli organizasyonlara ev sahipliği yapacak

6 saat önce

Triatlonda bu yıl ağustos ayında Balıkesir'de ulusal ve uluslararası çapta önemli organizasyonlar gerçekleştirilecek.

Balıkesir, triatlonda önemli organizasyonlara ev sahipliği yapacak, System.String[]

Triatlonda bu yıl ağustos ayında Balıkesir'de ulusal ve uluslararası çapta önemli organizasyonlar gerçekleştirilecek.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve federasyonun iş birliği ile organize edilecek Triatlon Avrupa Kupası ve Gençler Avrupa Kupası'nın yanı sıra eş zamanlı gerçekleşecek Triatlon Türkiye Kupası ve M3'ler Finali ile Aquatlon Türkiye Kupası Festivali, Balıkesir Avlu'da yapılacak.

İş birliği protokolünü, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spordan Sorumlu Daire Başkanı Yahya Akduman imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalçınkaya, geçen yıl Balıkesir'de ilk kez düzenlenen yarışların başarılı geçtiğini belirterek "Bu yıl yarışlar ulusal ve uluslararası nitelikte olmak üzere, çok daha geniş bir katılımla yapılacak. Ülkemizin tek kanal yarışı olması yönüyle de özel bir anlamı olan 15-16 Ağustos'ta gerçekleşecek yarışlara tüm sporseverleri davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Balıkesir, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:54 Kaynak: AA
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