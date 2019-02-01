Balıkesir Tribün Lideri 'Beter'in Heykeli İlgi Bekliyor
1 saat önce
Tribün lideri 'Beter'in heykeli ilgi bekliyorBandırmaspor'un 4 yıl önce maç sırasında kalp krizi geçirip ölen tribün lideri 'Beter' lakaplı Metin Çokgezen'in, Sevgi Yolu'na yapılan heykeli kuş pisliğiyle kaplandı.
Tribün lideri 'Beter'in heykeli ilgi bekliyor
Bandırmaspor'un 4 yıl önce maç sırasında kalp krizi geçirip ölen tribün lideri 'Beter' lakaplı Metin Çokgezen'in, Sevgi Yolu'na yapılan heykeli kuş pisliğiyle kaplandı.
Tribün lideri 'Beter' lakaplı Metin Çokgezen, takımının Gümüşhane
'de 8 Mart
2015 tarihinde yaptığı maç sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Çok sevilen Çokgezen için daha sonra Bandırma Belediyesi
tarafından Sevgi Yolu'na heykel yapıldı. Heykel ve üzerine oturulan bankın kuş pislikleri ile kaplı hali çevredekileri üzdü. Bölge esnafı, belediye ekiplerinin heykeli zaman zaman temizlediğini ancak çok geçmeden heykelin yine kuş pislikleri ile kaplandığını belirterek, heykelin başka bir yere taşınmasının çözüm olabileceğini söylediler.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:12 Kaynak: DHA
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