Balıkesir Tüm Bel-Sen de Demiray,güven tazeledi - Son Dakika

Burhaniye'de Tüm Bel-Sen Balıkesir Şube'sinin 7.olağan genel kurulunda İlker Omar Demiray güven tazeledi. Tek listeyle gidilen seçimlerde, oy kullanan 17 delegenin oyunu alan Burhaniye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü İlker Omar Demiray, ikinci defa şube başkanı olurken, seçime katılanlara teşekkür etti.



Tüm Bel-Sen Balıkesir Şube Başkanlığının 7.olağan kongresi Burhaniye Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezinde yapıldı. Divan Başkanlığını Genel İş Balıkesir Şubesi Başkanı Hüseyin Ovalı, katiplikleri ise Uğur Mamuk ve Sevil Ünsal'ın yaptığı genel kurulda konuşan Şube Başkanı İlker Omar Demiray, 3 yıl içinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Değişik ilçelerden katılan 17 delegenin tamamının oyunu alan Demiray, ikinci defa başkan olurken, genel kurula katılanlara teşekkür etti. Belediyelerde örgütlenmeye devam ettiklerini anlatan İlker Omar Demiray, "Bu gün burada 7.olağan genel kurulumuzu yaptık. Değişik ilçelerden gelerek oylarını kullanan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şu anda toplam 190 üyemiz var. Bütün belediyelerde örgütlenmeye devam ediyoruz. Üyelerimizin haklarını savunmak için çalışıyoruz" dedi. - BALIKESİR