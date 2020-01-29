Balıkesir Turizm Festivali'nin hazırlık toplantısı yapıldı

15-22 Nisan tarihleri arasında Balıkesir ve ilçelerinde yapılacak olan Balıkesir Turizm Festivali'nin hazırlık toplantısı Edremit Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı.



Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi'nin başkanlık ettiği toplantıya; Havran Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmaz, Edremit Belediye Meclis Üyesi Neriman Çelik, İl Kültür Turizm Müdürü Mustafa Çaltı, Edremit Kent Konseyi Başkanı Özlem Aytekin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Müzeler ve Kütüphaneler Müdürü Faruk Öncü, ÇARO ve Körfez Turizm Platformu İcra Kurulu Başkanı Cihan Müşterioğlu katıldı.



Kaymakamlıklar, İl ve İlçe Turizm Müdürlükleri, Ayvalık, Edremit, Burhaniye, Gömeç, Havran Belediyeleri bu ilçelerin kent konseyleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, körfezde faaliyet gösteren turizm platformlarının ortak katkılarıyla 15-22 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Turizm Festivali'nin ön çalışma toplantısına Edremit Belediyesi ev sahipliği yaptı. Toplantıda; 17-18-19 Nisan günlerinde Turizm Haftası'nın resmi programının Akçay'da yapılması kararı alındı. Aynı zamanda, 2020 Yılının Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Gastronomi Yılı ilan edilmesiyle birlikte 2--3-4 Ekim tarihleri arasında Balıkesir genelinde yapılacak olan Gastronomi Festivali'nin de ön hazırlık çalışmaları görüşüldü. Yapılacak gastronomi festivali ve çalışmayla Balıkesir'in unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerinin reçeteleriyle beraber listeye alınması ve festival aracılığıyla tüm Türkiye ve dünyaya tanıtılması amaçlanıyor. Çalışmalarıyla toplantıya katılan herkese teşekkürlerini sunan Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi, yapılan ortak çalışmayla Edremit'in ve Balıkesir'in turizm potansiyelini arttırmayı ve bölgeyi yaz-kış tercih edilen turizm önemli turizm haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi. - BALIKESİR