Üye Girişi
Balıkesir Üniversite Hastanesi ozon ile şifa dağıtıyor - Son Dakika

Balıkesir Üniversite Hastanesi ozon ile şifa dağıtıyor

15.09.2021 22:28

- (Özel) Balıkesir Üniversite Hastanesi ozon ile şifa dağıtıyor Prof. Dr. Nilay Şahin: "Ozon tedavisi son yılların popüler tedavi şekli" "Ozon tedavisi diyabetik hastaların yaralarında çok etkili" Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.

- (Özel) Balıkesir Üniversite Hastanesi ozon ile şifa dağıtıyor

Prof. Dr. Nilay Şahin: "Ozon tedavisi son yılların popüler tedavi şekli"

"Ozon tedavisi diyabetik hastaların yaralarında çok etkili"

BALIKESİR - Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilay Şahin, ozon tedavisinin şeker hastalarında hiçbir yan etkisi olmadığını açıkladı.

Şahin, ozon tedavisinin son yıllarda çok rağbet gören bir tedavi şekli olduğunu belirterek, "9 yıl içerisinde çok farklı üniteler kurduk. Bunlardan bir tanesi de Enfeksiyon Polikliniği oldu. Haftada iki gün olarak yaptığımız bu klinikte pek çok ağrıyla ilgili sorunlarda, romatizmal sorunlarda hastalarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çok farklı enjeksiyon çeşitlerimiz, çok farklı uyguladığımız yöntemler var. Bunlardan bir tanesi de ozon tedavisi. Aslında herkes sanırım buna aşinadır. Son yıllarda çok popüler bir tedavi ozon. Özellikle covid ile birlikte sanırım popülaritesi biraz daha arttı" dedi.

Prof. Dr. Nilay Şahin, ozon tedavisi için Almanya'da kurs ve eğitim aldığını belirterek, "Son yıllarda bir takım literatürler yayınlanmaya başladı ozonla ilgili. İşte ağrılarda yeni ajanımız, yeni savaşçı silahımız diye. Bunun üstüne araştırdım, sonra bundan yaklaşık 5 yıl önce kurslara gittim. Hem yurt içi, hem yurt dışı; özellikle Almanya bu konuda çok önde giden ülkelerden bir tanesi. Orada yaklaşık 3 haftalık eğitim aldım. Daha sonra dönerek ünitemizde bu tedaviye başladım" şeklinde ifade etti.

Ozon tedavisinin yaralarda, özellikle diyabetik şeker hastalarının ayak yara tedavisinde çok etkili olduğunu belirten Prof. Dr. Şahin, "Ozon tedavisi hangi hasta gruplarında ve kimlere yapılır? Hastalarımız bunu çok soruyor. Ozon tedavisi herkese uygulanabilir. Ozonun ortaya çıkışı, aslında İkini Dünya Savaşı'na dayanıyor. Almanya'da savaşta yaralananların bu yaralarını nasıl tedavi ederiz sorusuyla başlıyor. Gerçekten ciddi yaralarda ozon tedavisi çok etkili. Biz de burada uyguluyoruz; özellikle diyabetik yaralarda, diyabete bağlı olan, özellikle ayak yaralarında çok etkili tedavilerden bir tanesidir. Romatizma hastalarında en sık görülen problemlerden birisi halsizlik ve yorgunluktur. Hatta klinik böyle başlar bu hastalarda. Çoğunda; yüzde 60-70'inde halsizlik ve yorgunlukla başlar, sonra eklem ağrıları gelir. Halsizlik, yorgunlukla çok başarılı, yine kötü giden şeker seviyesi olan diyabetik hastalarda çok başarılı, Romotolojik hastaların çoğunda çok başarılı. Kendi kanınız alınıyor, ozonlanıyor ve vücuda tekrar veriliyor. Bu grupta bunları yapıyoruz. Halsizlik, yorgunluk, romatizmal hastalıklar, ağrılı hastalıklarda bunu yapıyoruz. Bir de lokal uygulamalarımız var bizim. Örneğin kas ağrılarında, kulunçlarda çok başarılı. Zaten temeli kasta oksijen yetmezliğidir. Biz de saf oksijen vererek burayı biraz canlandırmaya çalışıyoruz. Yine romatizmaya bağlı eklem ağrılarında eklem içerisine enjeksiyon olarak yapıyoruz. Eklem içerisine girerek enjeksiyon şeklinde yapıyoruz. Yani çok yönlü kullanabiliyoruz. Örneğin eldeki ve ayaktaki gangliyon kistlerinde de yine ozon tedavisinin çok yeri var. Özetleyecek olursak; bir genel uygulamamız bir de lokal, bölgesel sorunlara yönelik yaptığımız bir uygulama var" dedi.

"Ozon tedavisi 10-15 seans uygulanıyor"

Prof. Dr. Şahin, ozon tedavisinin uygulanması konusunda şu bilgileri verdi: "Ne kadar sürüyor derseniz; genel ozon uygulamaları 10-15 seans, yaklaşık 10-15 dakikamızı alıyor. Lokal uygulamalarımız daha kolay ama yere göre çok değişiyor. Onlar da yine 15-20 dakika kadar bir tedavi sürecimizi alıyor. Faydası 4-5 seanstan sonra başlıyor. Burada önemli olan ozon aldığınız merkezde ozon veren kişinin eğitimi çok önemli, hangi alanda ilgilendiği çok önemlidir. Çünkü ozonda en önemli püf nokta; hastaya verdiğiniz dozdur. Bu çok önemli, her hastaya aynı doz veremezsiniz. Hastanın şikayetlerine ve hedefinize yönelik doz ayarlaması yaparak bir doz veriyoruz. Burası çok ince bir ayar. Çünkü yanlış doz olduğunda çok farklı yan etkiler olabilir. O yüzden doz uygulaması çok önemlidir. Artı anti eyjing uygulaması da var. Bundan yaklaşık 3 yıl önce hatta uluslararası yaşlı kongresinde de bununla ilgili bir kurs vermiştik. Yaşlılarda nasıl uygulanır diye. Genel sağlığı sürdürmede, yaşlılarda görülen bazı semptomlara yönelik de gerçekten ozon tedavisi başarılı. Çünkü yaşlılarda bilindiği gibi ilaç çok sınırlı dolayısıyla ilaç yerine bu tür tedavileri uygulamak çok daha başarılı olabiliyor. Yine bundan 3 yıl önce romatizmal hastalıklar kongresinde bir kurs vermiştik. Orada da talep çok fazla olmuştu. Yani genel yaklaşımımız böyle".

Balıkesir Üniversitesi Hastanesinde ozon tedavisi gören hastalardan Nuran Baydoğan, "Benim sıkıntım kanımdan. Kanımda iltihabım var. Bana faydası olacağını ve tamamen kanla ilgili olduğunu söylediler. Kendim tedavi talep ettim. Daha ilk seansta faydasını da gördüm. Doktorum Nilay Hanımın tavsiyesi ile yürüyüş bandına biniyorum. O yürüyüş bandında devrim 5 derece arttı. Ozon 10 seans alınan bir tedavi. Şu anda 2 seans tedaviyi alacağım" şeklinde konuştu.

Ozon tedavisi gören hastalardan Gülcan Sayhan da kas romatizması olduğunu belirterek, "Hastaneye fıtık diye geldim, ama doktorum kas romatizmam olduğunu söyledi. O yüzden ozon tedavisi görüyorum. Bugün 4 seans tedavim olacak. Tedavinin faydalarını görüyorum" dedi.

Balıkesir Üniversite Hastanesi ozon ile şifa dağıtıyor
Balıkesir Üniversite Hastanesi ozon ile şifa dağıtıyor
Balıkesir Üniversite Hastanesi ozon ile şifa dağıtıyor
Balıkesir Üniversite Hastanesi ozon ile şifa dağıtıyor

Balıkesir Üniversitesi, Rehabilitasyon, Tıp Fakültesi, Balıkesir, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Balıkesir Üniversite Hastanesi ozon ile şifa dağıtıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hedeflerinde para işlemi yapanlar var! Bir telefonla kredi kartından 40 bin TL çektiler 23:43 Hedeflerinde para işlemi yapanlar var! Bir telefonla kredi kartından 40 bin TL çektiler Kazada yaralanan otobüs sürücüsü 23:16 Kazada yaralanan otobüs sürücüsü "Benim çalışmam lazım" diyerek ambulanstan inmek istedi Ekvator böceği Türkiye'de görülmeye başlandı! Şeklini ve asıl yaşadığı yeri duyanlar heyecanlanıyor 22:51 Ekvator böceği Türkiye'de görülmeye başlandı! Şeklini ve asıl yaşadığı yeri duyanlar heyecanlanıyor
Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik'in derin yırtmaçlı pozu dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı 22:31 Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik'in derin yırtmaçlı pozu dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı Sağlık Bakanı Koca: Okullarda ilk hafta sorunsuz geçti 21:22 Sağlık Bakanı Koca: Okullarda ilk hafta sorunsuz geçti Daha da güzelleşmiş! Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar'ı görenler iki kez bakıyor 20:52 Daha da güzelleşmiş! Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar'ı görenler iki kez bakıyor
Dünyaevine giren Ece Seçkin'in iddialı gelinlik seçimi olay oldu 20:33 Dünyaevine giren Ece Seçkin'in iddialı gelinlik seçimi olay oldu Tepki çeken 18:48 Tepki çeken "semazen" temalı yarı çıplak dans gösterisine İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama

Son Dakika Haberleri
18:43 Son Dakika! A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu
18:30 Pınar Altuğ, kırmızı elbisesi ile beğeni topladı! Fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı
18:05 Fatih Terim, Marcao hakkında konuştu: En ağır cezaları aldı, Lazio maçında oynatabilirim
17:51 Eintracht Frankfurt kalecisi Kevin Trapp, Mesut Özil'e övgüler yağdırdı bitiremedi: O bir futbol yıldızı
17:41 15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu
17:40 11 yaşındaki kızın tacizcisini öldürmek istemişler! İşlenen cinayette, yanlışlıkla başkasını vurdular
17:32 Kripto para piyasasında yaşanan manipülasyon, dalgalanmalara sebep oldu
17:12 Lionel Messi transferi sonrası esnafın yüzünde güller açıyor
16:54 Rıdvan Dilmen, bombayı patlattı! A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünü paylaştı: Stefan Kuntz'la 3 yıllık anlaşmaya varıldı
Borussia Dortmund kalecisinden Beşiktaş maçı sonrası çarpıcı itiraf: Kulaklarımız çınladı Borussia Dortmund kalecisinden Beşiktaş maçı sonrası çarpıcı itiraf: Kulaklarımız çınladı         
23:51
A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yardımcılığını Mustafa Doğan yapacak A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yardımcılığını Mustafa Doğan yapacak         
23:32
Selçuk Bayraktar Selçuk Bayraktar "Yapılamaz" denileni nasıl başardı? İşte tarihi hamlenin hikayesi         
23:14
Sergen Yalçın kaybedilen Dortmund maçı sonrası çok umutlu: Bu grupta bizim açımızdan iyi şeyler olabilir Sergen Yalçın kaybedilen Dortmund maçı sonrası çok umutlu: Bu grupta bizim açımızdan iyi şeyler olabilir         
22:43
Doğu Roma'nın başkentiydi! Şimdi Türkiye'de dikenlerin ve kayaların arasında keşfedilmeyi bekliyor Doğu Roma'nın başkentiydi! Şimdi Türkiye'de dikenlerin ve kayaların arasında keşfedilmeyi bekliyor         
22:08
Son Dakika: Türkiye'de 15 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 248 kişi vefat etti 28 bin 224 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 248 kişi vefat etti 28 bin 224 yeni vaka tespit edildi         
20:52
EXXEN'e tepki çok büyük! Beşiktaş-Dortmund maçını izleyemeyen futbolseverler çıldırdı EXXEN'e tepki çok büyük! Beşiktaş-Dortmund maçını izleyemeyen futbolseverler çıldırdı         
20:34
WhatsApp'ın çoklu cihaz desteği özelliği Türkiye'de kullanıma sunuldu WhatsApp'ın çoklu cihaz desteği özelliği Türkiye'de kullanıma sunuldu         
20:13
15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu 15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu         
17:41
İki kişi arasında gürültü nedeniyle çıkan kavga hastanede bitti İki kişi arasında gürültü nedeniyle çıkan kavga hastanede bitti         
16:41
Düzenlenen askeri tatbikat kapsamında savaş uçaklarını otoyola indirdiler Düzenlenen askeri tatbikat kapsamında savaş uçaklarını otoyola indirdiler         
14:48
Kız kardeşinin paylaştığı videoda gördüğü 13 yaşındaki çocuğu tekme tokat dövdü Kız kardeşinin paylaştığı videoda gördüğü 13 yaşındaki çocuğu tekme tokat dövdü         
14:47
Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun ortaya çıktı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi anlattı Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun ortaya çıktı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi anlattı         
14:07
Adana'da 'ütü tostu' ile meşhur olan Anıl Kurt hayatını kaybetti; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış Adana'da 'ütü tostu' ile meşhur olan Anıl Kurt hayatını kaybetti; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış         
14:03
BİM İcra Kurulu Üyesi, peynir ve süt fiyatlarında yaşanan artış hakkında konuştu! Ortaya atılan bomba iddia ile topu hükümete attı BİM İcra Kurulu Üyesi, peynir ve süt fiyatlarında yaşanan artış hakkında konuştu! Ortaya atılan bomba iddia ile topu hükümete attı         
12:01
50 yaşındaki koronavirüs aşısı yaptırmayan doktor, koronavirüse yenilerek hayatını kaybetti 50 yaşındaki koronavirüs aşısı yaptırmayan doktor, koronavirüse yenilerek hayatını kaybetti         
10:17
6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı 6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı         
09:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2021 23:58:17. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkesir Üniversite Hastanesi ozon ile şifa dağıtıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement