Balıkesir Üniversitesi Hastanesinde "Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi" açıldı - Son Dakika

Balıkesir ve çevresine 3. basamak niteliğinde sağlık hizmeti sunan Balıkesir Üniversitesi Hastanesi, açılan yeni birimlerle gelişimi sürdürüyor.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nin açılması dolayısıyla gerçekleştirilen programa katılarak, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Demet Can ve Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Işınsu Bıçakçıoğlu'ndan birim hakkında bilgiler aldı.

Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, burada yaptığı değerlendirmede, son yıllarda Acil Servis ve Yoğun Bakım Ünitesinin açılmasının yanında, farklı branşlarda öğretim üyesi ve asistan kadrolarının hızla güçlendirilmesinin hastanenin çalışmalarına yeni bir ivme kattığını bildirdi.

Hastaneyi niteliksel ve niceliksel olarak büyütmeye devam ettiklerini vurgulayan Prof. Dr. İlter Kuş, "Eksikler tamamladıkça yenilikleri ve yeni adımları gündemimize alıyoruz. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi de hastanemiz için önemli bir ihtiyaçtı. Rektörlük olarak özel önem verdiğimiz bu süreçte emeği geçen tüm hocalarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ali Engin Ulusal ile Balıkesir Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Dolapoğlu ile de görüşerek devam eden çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.