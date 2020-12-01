Balıkesir Üniversitesi ile Sağlık İşçileri sendikası toplu sözleşme imzaladı - Son Dakika

Balıkesir Üniversitesi ile Sağlık İşçileri sendikası toplu sözleşme imzaladı

01.12.2020 14:10
Balıkesir Üniversitesi ile Sağlık İşçileri sendikası toplu sözleşme imzaladı, System.String[]

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Balıkesir İl Başkanlığı Balıkesir'deki üyelerin toplu iş sözleşmesini Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü'nde imzalarken; ülke genelinde ilk kez bir Üniversite hastanesi ile toplu sözleşme imzalayarak büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Balıkesir İl Başkanlığı Balıkesir'deki üyelerin toplu iş sözleşmesini Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü'nde imzalarken; ülke genelinde ilk kez bir Üniversite hastanesi ile toplu sözleşme imzalayarak büyük bir başarıya imza attı.

Ülke genelinde onbinlerce üyesi bulunan Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası önceki gün Balıkesir Üniversitesi'nde imzaladığı toplu iş sözleşmesi ile Türkiye'de ilk kez bir Üniversite Hastanesi ile toplu iş sözleşmesinin imzalanmasının haklı gururunu yaşadı.

Sendika Genel Başkanı Hakan Toy ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ile Sendika'nın İl Başkanı Yeliz Tanrıkulu'nun büyük mücadeleleri sonucu Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi çalışanlarına yeni ekonomik, sosyal ve özlük haklar kazandıracak olan İşletme Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

Sözleşmeyle ilgili açıklama yapan Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Balıkesir İl Başkanı Yeliz Tanrıkulu, işçilerimiz adına yeni kazanımlar elde ettiklerini vurgulayarak şunları söyledi: "Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası olarak Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan işçilerimiz adına sözleşme görüşmelerine 7 Ekim 2020 tarihinde başladık. 30 Kasım 2020 Pazartesi günü bugün iki tarafında mutabakatıyla bağıtladık. 53. gün gibi kısa sürede işçilerimiz adına sosyal, ekonomik ve özlük haklarını genişletecek bir sözleşmeyi üniversite yetkilileriyle yoğun görüşmeler sonucunda imzaladık. Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası olarak, işçilerimizin ekonomik yönden daha rahat yaşamaları için gece gündüz mücadele ettik. 1961 yılından beri işçimiz için varız ve bu gün burada da işçimize çok iyi haklar aldığımız inancındayım. Rektörlüğümüzün iyi niyetli ve samimi Müzakere heyetine, bu sözleşme müzakerelerinde katkı sağlayan Sendika yöneticilerimize ve bize inanan tüm üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İşçilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Balıkesir Üniversitesi'nde gerçekleşen toplantıya Sendika adına Genel Başkan Hakan Toy, Genel Başkan Yardımcıları Osman Çavuş, Adem Sarıçoban, Süleyman Turgut, Hukuk Müşaviri Kadir Atıcı ve Balıkesir İl Başkanı Yeliz Tanrıkulu'nun yanı sıra Üniversite adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Turgut Kılıç Başkanlığında konunun uzmanlarından oluşan heyet katıldı. - BALIKESİR

Balıkesir Üniversitesi ile Sağlık İşçileri sendikası toplu sözleşme imzaladı
Balıkesir Üniversitesi ile Sağlık İşçileri sendikası toplu sözleşme imzaladı
Balıkesir Üniversitesi ile Sağlık İşçileri sendikası toplu sözleşme imzaladı
Balıkesir Üniversitesi ile Sağlık İşçileri sendikası toplu sözleşme imzaladı

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balıkesir Üniversitesi ile Sağlık İşçileri sendikası toplu sözleşme imzaladı - Son Dakika


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