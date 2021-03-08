Balıkesir Üniversitesi mezunlarına iş imkanı sağlıyor - Son Dakika

Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezunu bir genç, Rektör İlter Kuş'un öncülüğünde işe yerleştirildi. Rektör Prof. Dr. İlter Kuş Üniversite olarak sloganlarının 'Balıkesir Üniversitesi öğrencisi mezun olana kadar değil, mezun olduktan sonra da bizim öğrencimizdir' olduğunu açıkladı.

Balıkesir'de işyeri olan bir işadamı Balıkesir Üniversitesine başvuru yaparak mühendis kadro için bir kişi talebi üzerine bir kişiyi önerdi. Rektör Prof. Dr. İlter Kuş sosyal medya üzerinden işadamına teşekkür ederek şu açıklamayı yaptı. "Balıkesirli bir iş adamımızın talebi üzerine mühendislik fakültesi mezunumuzu işe yerleştirdik. İş adamımıza teşekkür ediyorum. Daha önce yine Şişecam ile yapmış olduğumuz iş birliği çerçevesinde 70 mezunumuza istihdam sağladık. Yapılan bu işe yerleştirmeler, üniversite-kent-sanayi iş birliğinin ve üniversite şehir bütünleşmesinin bir sonucudur. Bu nedenle üniversite şehir bütünleşmesini daha da arttıracağız. Bununla birlikte, Balıkesir Üniversitesi öğrencisi mezun olana kadar değil, mezun olduktan sonra da bizim öğrencimizdir ve mezunlarımız için de gayret göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Rektör Prof. Dr. İlter Kuş Üniversite olarak sloganlarının 'Balıkesir Üniversitesi öğrencisi mezun olana kadar değil, mezun olduktan sonra da bizim öğrencimizdir' olduğunu açıkladı - BALIKESİR