Balıkesir Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu - Son Dakika

Balıkesir Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu

6 saat önce

Balıkesir Üniversitesi'nde düzenlenen FETÖ operasyonunda 1 profesör tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 19 kişi hakkında da soruşturma başlatıldı.

Balıkesir Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu, System.String[]

Balıkesir Üniversitesi'nde düzenlenen FETÖ operasyonunda 1 profesör tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 19 kişi hakkında da soruşturma başlatıldı.


Balıkesir Üniversitesi'nde düzenlenen FETÖ operasyonunda C.Ö. adındaki profesör çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir profesörün de tutuksuz yargılandığı olayda aynı zamanda üniversitede görevli 19 kişi hakkında da soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Balıkesir Üniversitesi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:34 Kaynak: İHA
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