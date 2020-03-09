Balıkesir Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu - Son Dakika

Balıkesir Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu
6 saat önce
Balıkesir Üniversitesi'nde düzenlenen FETÖ operasyonunda 1 profesör tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 19 kişi hakkında da soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:34 Kaynak: İHA
Balıkesir Üniversitesi'nde düzenlenen FETÖ operasyonunda 1 profesör tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 19 kişi hakkında da soruşturma başlatıldı.
Balıkesir Üniversitesi'nde düzenlenen FETÖ operasyonunda C.Ö. adındaki profesör çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir profesörün de tutuksuz yargılandığı olayda aynı zamanda üniversitede görevli 19 kişi hakkında da soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR
Son Dakika Rus istihbaratı açıkladı! Esed rejiminin kurduğu sinsi tuzağa Türk SİHA'ları düşmedi FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi FETÖ'nün hücre evine yapılan baskında kadın pedi üzerinde şifreli notlar yakalandı İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada!