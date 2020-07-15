Balıkesir Üniversitesi'nde kornea nakli sevinci - Son Dakika

Balıkesir Üniversitesi'nde kornea nakli sevinci

-Kornea bekleyen hastaların umudu oldular

BALIKESİR - Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde uzun bir aradan sonra tekrar kornea nakli işlemi yapılmaya başlandı. Uzun süredir korneal yetmezlik nedeniyle takip edilen 73 yaşında Hüsniye Aygören isimli hastaya kornea nakli yapılarak BAÜN Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kornea nakilleri tekrardan aktifleştirildi.

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cenap Güler ve Doktor Öğretim Üyesi Gözde Şahin Vural tarafından gerçekleştirilen operasyonla 73 yaşındaki hastanın eskisine göre çok daha iyi görme düzeyi sağlandı. Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kornea nakli dışında keratokonus gibi ektatik kornea hastalıklarının tanı, takip ve "Korneal Kollajen Çapraz Bağlama- Cross Linking" olarak bilinen lazer tedavileri ve yumuşak-sert kontakt uygulaması işlemleri de yapılıyor. Hastanede ayrıca korneal enfeksiyonlar, dejeneratif, kalıtsal hastalıkları ile ilgili tanı, tedavi ve takipler de yapılmaya devam ediyor.

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kornea nakli olan 73 yaşındaki Hüsniye Aydoğan taburcu edildi. Nakli gerçekleştiren Doktor Öğretim Üyesi Gözde Şahin Vural yapılan operasyonla ilgili bilgiler verirken, Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cenap Güler de kornea bağışlarına dikkat çekti. Üniversite Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş ise uzun bir aradan sonra kornea naklini gerçekleştirilmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi. Kornea nakli gerçekleştirilen 73 yaşındaki Hüsniye Aygören de yeniden görme yetisine kavuştuğu için hastane ekibine teşekkür etti.

Doktor Öğretim Üyesi Gözde Şahin Vural: "Uzun bir aradan sonra kornea nakillerine başladık"

73 yaşındaki hastanın kornea naklini gerçekleştiren Doktor Öğretim Üyesi Gözde Şahin Vural yapılan operasyonla ilgili verdiği bilgide, "Hüsniye Hanım bizim uzun süre sonra tekrardan açılan kornea bankamız aracılığıyla kornea naklini gerçekleştirdiğimiz hastamız. Üniversitemizde 2014 yılında zaten kurulu biri kornea bankamız vardı. O dönemde yaklaşık 50'nin üzerinde hastaya nakil yapılmıştı. Fakat bir süre aktif olmadı ve ameliyatlara devam edilememişti. Şu anda tekrar aktifleştirdik. Bu bölgede kornea nakli bekleyen, kornea hastası olan birçok hastamız var civar il ve ilçelerde. O nedenle bu tür uygulamaya burada tekrar başladık. Tüm kornea nakli uygulamaları da SGK'nın kapsamı içerisinde. Tüm hastalarımızın muayeneleri hem ameliyatları hastanemizde şu anda yapılmaktadır" diye konuştu.

"Balıkesir'de kornea nakli bekleyen 50'nin üstünde hastamız var"

Kornea bankası hakkında da bilgiler veren Doktor Öğretim Üyesi Gözde Şahin Vural, "Şu anda Türkiye'de 2019 yılı verilerine göre bin 300 civarında kornea bekleyen hastamız var. Bizim kliniğimizde de takipli çok sayıda hastamız var. 50'nin üstünde kornea bekleyen, ameliyat olmayı bekleyen hastamız var. Şu anda amacımız bekleyen hastalara kornea ulaştırmak, ameliyatlarını yapmak. Ülkemizde kornea nakli maalesef diğer organ ve doku nakilleri için her ne kadar kornea sayıları daha iyi olsa da hala düşük rakamlarda. Bu nedenle toplumumuzda bu bilincin kazanılmasına çok önem veriyoruz. Hastalarımıza kornea donörlüğü açısından bu konuda bilgilenmelerine çok önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

BAÜN Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cenap Güler: "Görme şansı olanların görememesi acı veriyor"

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cenap Güler de kornea nakilleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Kornea nakillerine kliniğimizde ara verildikten sonra hocamız sayesinde bu işler yeniden başladı. Bu gerçek anlamda bir sorun. Çünkü bu hastalar bilindiği gibi görmeyen kişiler ve görebilme şansları var. Görebilme şansı olan bir kişinin görememesi kadar da bir göz hekimine acı veren başka bir şey olamaz. Çünkü bu hastaların görme şansları var. Bölgemizde bu işe başlamış olmak; bölgemizde bu işe ihtiyaç duyan, görmeye ihtiyacı olan kişilere bu ışığı sağlamak açısından çok önemli. Yeniden çok güzel bir atılımla nakil işine başladık ve bundan sonra güzel bir şekilde bu işi devam ettirip hastalarımıza şifa olmaya el birliğiyle, sevgili genç arkadaşlarımız sayesinde devam edeceğiz diye ümit ediyorum" dedi.

Hasta Hüsniye Aygören: "Onlar sayesinde ışığıma kavuştum"

Uzun süredir korneal yetmezlikten dolayı tek gözünde görme kaybı bulunan 73 yaşındaki hasta Hüsniye Aygören de kendisine nakli yapan ekibe teşekkürlerini sundu. Aygören, "Üniversite hastanesine görme problemiyle ilgili geldim. İki senedir nakil olmayı bekliyordum. Nihayet Gözde Hanım'ın sayesinde ışığıma kavuştum. Çok memnunum, teşekkür ederim ona Allah razı olsun. Çok mutluyum, çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Rektör Kuş: "BAÜN sağlıkta güven vermeye devam edecek"

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş da konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, gerek Üniversite Hastanesinde gerekse Tıp Fakültesi bünyesinde akademik, idari, fiziki anlamda gerçekleştirilen gelişmenin meyvelerini sırasıyla almaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, "Göreve başlamamızın ardından Acil Servisin açılışı, şehir merkezinde Altıeylül Semt Polikliniğinin açılışı, eksik branşların öğretim üyesi eksiklerinin hızla giderilmesi, yandal uzmanlarının üniversiteye kazandırılması gibi birçok çalışmayı gerçekleştirdik. Son olarak da uzun bir aradan sonra kornea nakli işlemi üniversite hastanemiz bünyesinde yapılmaya başladı. Balıkesir Üniversitesi Hastanesi şehrimiz için, vatandaşlarımız için sağlıkta güven vermeye devam edecek. Emeği geçen tüm hocalarımızı ve personelimizi kutluyor, hastalarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.