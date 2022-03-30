Balıkesir Üniversitesi'nde "Yenilenebilir Enerji Eğitim Merkezi" kuruldu - Son Dakika
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Balıkesir Üniversitesi'nde "Yenilenebilir Enerji Eğitim Merkezi" kuruldu

30.03.2022 13:48
Balıkesir Üniversitesi'nde "Yenilenebilir Enerji Eğitim Merkezi" kuruldu

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ortaklığında Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından hazırlanarak Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında desteklenmeye layık görülen "Yenilenebilir Gençlik Enerjisi/Yeniden Sen"...

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ortaklığında Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından hazırlanarak Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında desteklenmeye layık görülen "Yenilenebilir Gençlik Enerjisi/Yeniden Sen" başlıklı proje kapsamında, BAÜN bünyesinde "Yenilenebilir Enerji Eğitim Merkezi" kuruldu.

Avrupa Birliği tarafından Türkiye'de fonlanan en kapsamlı yenilenebilir enerji projesi olarak nitelendirilen çalışmayla kurulan merkezde, Güneş Enerji Sistemleri Eğitim Laboratuvarı, iki Rüzgar Enerji Sistemleri Eğitim Laboratuvarı, Biyogaz Enerji Sistemleri Eğitim Laboratuvarı ve iki Yenilenebilir Enerji Bilgisayar Laboratuvarı ile 3 derslik bulunuyor.

Yenilebilir Enerji Eğitim Merkezi'nde incelemelerde bulunan BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, BAÜN Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hakan Önal ve Balıkesir Üniversitesi adına Proje Koordinatörü Doç. Dr. Sabri Bıçakçı ile projede görevli personelden merkezde yapılacak eğitim çalışmaların yanı sıra projedeki son gelişmeler hakkında bilgiler aldı.

Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, yenilenebilir enerji alanının enerjide dışa bağımlılığı azaltma adına ülke için stratejik bir alan olduğunu ifade etti.

Başlangıç aşamasında 480 yeni üniversite mezununun yenilenebilir enerji sistemleri eğitimi alacağı projenin, Türkiye, Balıkesir ve üniversite için önemli bir kazanç olduğunu belirten Prof. Dr. İlter Kuş, proje ekibini çalışmaları dolayısıyla kutladı.

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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Yenilenebilir Enerji, Balıkesir, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Balıkesir Üniversitesi'nde 'Yenilenebilir Enerji Eğitim Merkezi' kuruldu - Son Dakika


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