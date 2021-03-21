Balıkesir Üniversitesi'nden olimpiyatlara

Macaristan'da düzenlenen Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri'nde mücadele eden Balıkesir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Kerem Kamal, grekoromen stil 60 kilo yarı finalinde Macar rakibi Erik Torba'yı 5-4 yenerek adını finale yazdırdı.

Macaristan'da düzenlenen Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri'nde mücadele eden Balıkesir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Kerem Kamal, grekoromen stil 60 kilo yarı finalinde Macar rakibi Erik Torba'yı 5-4 yenerek adını finale yazdırdı. Finale kalarak olimpiyat kotası alan milli sporcu, altın madalya karşılaşmasında Alman Etienne Kinsinger'la karşılaşacak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan milli güreşçi Kerem Kamal'ı tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi: "Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Elemeleri'nde Grekoromen stil 60 kiloda Tokyo Olimpiyat Oyunlarına kota alma başarısı elde eden Kerem Kamal'ı kutluyorum. Olimpiyatlarda mücadele etmeye hak kazanan milli güreşçimizin başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyor, Kerem Kamal'a, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum." Rektör Prof. Dr. İlter Kuş: "Öğrencimizle Gurur Duyuyoruz" Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş da Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan milli güreşçi ve Balıkesir Üniversitesi öğrencisi Kerem Kamal'ın olimpiyat vizesi almasından dolayı gurur duyduklarını belirterek, öğrencilerine Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diledi. - BALIKESİR

Son Dakika

Aleyna Tilki, İşte Bu Benim Masalım dizisinden 2 milyon TL kazandı mı? İlk kez yanıt verdi

Biden uçağın merdivenlerinde düştü, Beyaz Saray'dan açıklama geldi: Şiddetli rüzgârdan dengesini kaybetti

Son Dakika! Şentop'tan Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasına ilk yorum: Hiç kimse Meclis'i hukuk dışı propagandanın parçası kılamaz

Yılda iki kez gerçekleşen ışık hadisesine tanıklık etmek için saatlerce nöbet tuttular! Bu kez beklenen olmadı

Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu TBMM'de gözaltına alındı

Lille'de prim krizi! Futbolcuların maaşları açığa çıktı, Burak ayrıntısı dikkat çekti

Minik çocuğa şiddet görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Türkiye Naci Ağbal'ın görevden alınmasını konuşurken ünlü anketçiden bomba iddia: Asıl değişim çarşamba günü