Balıkesir Üniversitesi ve Bigadiç Belediyesi arasında iş birliği protokolü İmzalandı - Son Dakika

Balıkesir Üniversitesi ve Bigadiç Belediyesi arasında Fizyoterapi, Rehabilitasyon ve Sağlıklı Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezi binasının yapımına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Balıkesir Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bigadiç ilçesinde Fizyoterapi, Rehabilitasyon ve Sağlıklı Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezi yapılacak.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş ve Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, Fizyoterapi, Rehabilitasyon ve Sağlıklı Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezi binasının yapımına ilişkin iş birliği protokolü imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, şehir ve üniversite iş birliğine verdikleri önemin altını çizerek, merkezde öğrencilerin eğitim almalarının yanı sıra termal kaynak destekli sağlık hizmetinin de verilecek olmasının ayrıca kıymetli olduğunu belirtti.

Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu da termal kaynakların, insanlar için şifa kaynağı olduğunu bildirdi.

Avcu, termal zenginliği üniversite iş birliğinde güzel bir projeyle insanlara sunmak adına vesile olmaktan dolayı mutlu olduklarını kaydetti.