Balıkesir Üniversitesinde 3 bin kişilik yeni yurt projesi hayata geçiriliyor - Son Dakika

Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsünde yapılacak olan, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait 3 bin kişilik Kız Öğrenci Yurdu projesi kapsamında bin 500 kişilik ilk etapta inşaat çalışmalarına başlandı. Yüklenici firmanın çalışmalara başladığı proje alanını ziyaret eden Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, ilk etabın devamında bin 500 kişilik ikinci etabın inşaatının da Ramazan Bayramı sonrasında başlayacağının müjdesini verirken, 2 yıl sürecek inşaat çalışmalarının tamamlanmasıyla kampüste toplam 3 bin kişilik KYK Kız Yurdunun faaliyete geçeceğini belirtti.

Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'la birlikte proje alanını ziyaret etti

Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, Teknokent Yönetim Kurulu toplantısı için kampüste bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Teknokent Yönetim Kurulu üyeleri Rahmi Kula, Hüseyin Bekki ve Nazmi Yarış ile birlikte yurt inşaatının başladığı alanda incelemelerde bulundu. Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Turgut Kılıç, Prof. Dr. Mehmet Narlı ve Prof. Dr. İbrahim Türkmen ile Genel Sekreter Yemliha Yanar ve Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Emingil de programa eşlik etti.

BAÜN öğrencilerine kaliteli ve alternatif barınma imkanı

Konuyla ilgili verdiği bilgilerde projenin üniversite ve öğrenciler için önemine değinen Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, kampüse yeni yurt kazandırılması sürecine destek veren tüm kurumlar ile yetkililere de teşekkür etti. Yeni yurt projeleri ile önceliklerinin, öğrencilerin kaliteli ve alternatif barınma imkanlarını arttırmak olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. İlter Kuş; "Kampüs alanında öğrencilerimizin barınma imkanlarını zenginleştirme girişimlerimizin sonucunda Gençlik ve Spor Bakanlığınca kampüse 3 bin kişilik yeni yurt yapılması kararı alındı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere; Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Bakan Yardımcılarımıza ve Bakanlık yetkililerine, ayrıca sürece verdikleri destekten dolayı Sayın Valimiz Hasan Şıldak'a, Balıkesir Milletvekillerimiz Sayın Adil Çelik, Sayın Belgin Gökçe Uygur, Sayın Yavuz Subaşı, Sayın Mustafa Canbey ile Sayın Mutlu Aydemir'e ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz'a teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - BALIKESİR