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Balıkesir Üniversitesinde 'Meslek Eğitimi' forumu

6 saat önce

Balıkesir Üniversitesi ve Sanayi Odası işbirliğinde, "Meslek Yüksekokullarında Mesleki Eğitim" konulu forum düzenlendi.

Balıkesir Üniversitesinde 'Meslek Eğitimi' forumu, System.String[]

Balıkesir Üniversitesi ve Sanayi Odası işbirliğinde, "Meslek Yüksekokullarında Mesleki Eğitim" konulu forum düzenlendi. Fen edebiyat fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilen foruma protokol üyeleri, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını Balıkesir Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr. Mustafa Özsarı yaptı. Moderatörlüğünü Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş'un yaptığı foruma, BSO Başkanı Hasan Ali Eğinlioğlu, Balıkesir Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ender Yönet, BTO Başkanı Rahmi Kula, Balıkesir OSB Müdürü Mesut Eray, Bekkiler Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bekki ve Balıkesir Meslek Yüksekokulundan 2001 yılında mezun olan Banka müdürü Hasan İçöz konuşmacı olarak katıldı. Forum, katılımcılardan gelen soruların yanıtlanmasının ardından çiçek ve teşekkür belgelerinin takdimi ve kokteyl programı ile sona erdi. - BALIKESİR

Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 09:30 Kaynak: İHA
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