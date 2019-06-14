Balıkesir Üniversitesinde mezuniyet heyecanı

Balıkesir
Üniversitesinden 2018-2019 öğretim yılında mezun olan 7 bin dolayındaki öğrenci için Atatürk Stadyumu'nda tören yapıldı.
Stadyumdaki tören öncesinde, Rektör
Prof. Dr. İlter Kuş, rektör yardımcıları, akademisyenler ve mezun öğrencilerin katılımıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz
, stadyumdaki törende yaptığı konuşmada, mezunları başarılarından dolayı tebrik etti.
Balıkesir'in, kendi gençlerine iş verebilecek potansiyele sahip bir il olduğunu belirten Yılmaz, "Gelen öğrencilerin, Balıkesir'den gitmesini istemiyoruz. Buraya katkı sağlasınlar, hayallerini bu şehirde gerçekleştirsinler. Ben de bir nikahlarını kıyıp evliliklerine şahitlik yapayım." dedi.
Prof. Dr. İlter Kuş ise Balıkesir Üniversitesinin eğitimde, bilimde, sanatta çağdaşlığı hedef edindiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:
"Milli ve yerli duruşunu her platformda gösteren üniversitemiz, nitelikli ve donanımlı gençleri yetiştirmeye devam edecektir. Bugün de yüzlerce gencimizi mezun ederek yeni yaşamlarına uğurlayacağız. Öğrencilerimizi ülkemize ve tüm insanlığa faydalı, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ahlaklı, bilgili, çalışkan ve üretken birey olma yolunda yetiştirmeye özen gösterdik. Bu anlamda, gençlerimiz için emeği geçen değerli ailelerine ve hocalarına teşekkür ediyorum.
Bundan sonraki hayatınızda, bulunduğunuz yerde ve görev alacağınız her kurumda Balıkesir Üniversitesinin bir parçası olarak bizleri temsil etmeye devam edeceksiniz. Her alanda örnek bireyler olacağınıza inancım tamdır. Her başarınızla ülkemizi daha da ileriye götürmek, hedefiniz olmalıdır. Sizler için bundan sonraki yaşamınızın sağlık, mutluluk ve başarı ile dolu geçmesini temenni ediyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun."
Akademik yılı birincilikle tamamlayan Necatibey Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği mezunu Esma Gül'ün mezunlar adına konuşmasının ardından başarılı olan mezunlara diploma ve hediyeleri verildi.
Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Necatibey Eğitim Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Balıkesir Meslek Yüksekokulu mezunlarının katıldığı törende 7 bin civarındaki mezunun, Prof. Dr. İlter Kuş eşliğinde keplerini havaya atması ve müzik programı ile tören sona erdi.