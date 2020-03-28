Balıkesir Üniversitesine yeni fakülte kuruldu - Son Dakika

Balıkesir Üniversitesinde, (BAÜN) Spor Bilimleri Fakültesi kurulması yürürlüğe girdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı kararı uyarınca Balıkesir Üniversitesi bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatılırken, Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu.

Balıkesir Üniversitesindeki fakülte sayısının 12'ye yükseldiğinin belirtildiği açıklamada, eğitim öğretim çalışmalarının, 2 fakülte, 4 enstitü, 3 yüksekokul ve 13 meslek yüksekokulu ile süreceği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, yakın dönemde üniversite bünyesinde yeni bölüm ve programlar da açıldığını belirterek, yeni fakültenin Balıkesir için hayırlı olmasını diledi.