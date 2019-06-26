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BALIKESİR Üreticilerin yüzü buğday hasadıyla gülüyor

22 dakika önce

Üreticilerin yüzü buğday hasadıyla gülüyorBalıkesir'in Manyas İlçesi'nde arpa hasadından sonra buğday hasadı da başladı.

Üreticilerin yüzü buğday hasadıyla gülüyor
Balıkesir'in Manyas İlçesi'nde arpa hasadından sonra buğday hasadı da başladı. 10 gün önce başlayan arpa hasadından sonra, şimdi de buğday hasadının başladığı Manyas'ta üreticinin verimler yüzünden yüzü gülüyor.
Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç Manyas'ta bu yıl 70 bin dekar arazi de buğday, 20 bin dekar alanda ise arpa ekimi yapıldığını söyleyerek, Buğday ekimi, geçen yıla göre 15 bin dekar bir azalma gösterdi. Geçen yıl 85 bin dekar buğday ekimimiz vardı, bu azalma da sulanabilir arazi sahası genişledikçe çiftçimiz çeltik üretimine kayıyor. İlçemiz iklim ve toprak yapısı Ceyhan türü buğdaya daha uyumlu olduğu için bu çeşit ağırlıklı olarak ekiliyor. Şu anda yeni başlayan hasatta verimler güzel, 450-600 kilogram arasında üreticimiz verim alabiliyorö İfadelerini kullandı.
Hububat üretiminin ağırlıklı olarak yapıldığı Akçaova ve Şevketiye Mahallesinden üreticiler Taylan Piliç ve Sebahattin Çetinkaya, verimlerden memnun olduklarını belirtirlerken, arazilerin mevkilerine göre verimlerde değişikler olduğunu, göl boyunda ektikleri arazilerin uzun süre su taşkınlarından dolayı su altında kaldıklarını, bu nedenle de verim düşüklüğü yaşadıklarını vurguladılar.
BALIKESİR Üreticilerin yüzü buğday hasadıyla gülüyor
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:12 Kaynak: DHA
Manyas, Balıkesir, Güncel
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