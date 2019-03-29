Son Dakika Haberleri: Balıkesir Uyuşturucu Çetesine Operasyon 6 Gözaltı

Balıkesir Uyuşturucu Çetesine Operasyon 6 Gözaltı

1 saat önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. Zehir tacirlerinin teknik takiplerinde, uyuşturucu maddelere, araba, lastik, jant, teker, elbise, pantolon, mont, tişört, düğme, bavul,ö gibi kod isimler takarak satış yaptıkları belirlendi.

Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri, Bandırma'da bir çetenin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Ekipler, yaklaşık 2 ay boyunca şüphelilerin teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Bu sabah saatlerinde 4 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenleyen ekipleri, çete lideri S.T. ve çete üyeleri M.P., G.A., S.Ö., B.Ö. ve H.C.'yi gözaltına aldı. Zehir tacirlerinin teknik takiplerinde, uyuşturucu maddelere, araba, lastik, jant, teker, elbise, pantolon, mont, tişört, düğme, bavul,ö gibi kod isimler takarak satış yaptıkları belirlendi. 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 06:50 Kaynak: DHA

Bandırma, Balıkesir, Güncel
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