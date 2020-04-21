Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı - Son Dakika

Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, her ay ihtiyaç sahibi 500 aileye yaptığı kuru gıda yardımını bu ay Ramazan ayı girmeden tamamlıyor.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, toplam bin 482 ihtiyacı olan kişiye yardımların ulaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürü Muhammet Şakir Erarı, Kovid-19 nedeniyle bu ay ki yardımların Ramazan ayı öncesinde yapıldığını bildirdi.

Erarı, yardımların sadece Balıkesir ve Çanakkale'de değil Türkiye'nin tüm illerinde yapıldığını sözlerine ekledi.