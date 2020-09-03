Balıkesir Valiliği duyurdu - Son Dakika

Balıkesir genelinde Kovit19 salgının yükseliş ivmesi göstermesi üzerine harekete geçen Valilik; il genelinde sokak düğünü, köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.

Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada, "04.09.2020 tarihinden itibaren Balıkesir İli genelinde; sokak düğünü, köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklerin yasaklandığı ve düğünlerin ancak nikah merasimi şeklinde yapılabilmesine izin verileceği açıklandı.

Nikah merasimi şeklinde yapılabilecek düğünler ile nikahların en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanması, bu nikahların yapılacağı düğün salonlarında sandalye/koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans/oyun pisti/alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulmasına, bu nikahlarda oyun oynanmamasına, dans edilmemesine ve toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere har türlü yiyecek ve içecek servisi/ikramı yapılmasının paketli su servisi haricinde yasaklandığının vurgulandığı duyuruda, "Gelin ile damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikahlara katılmasının yasaklanmasına, nikah merasimi şeklinde yapılacak düğün ve nikah törenlerine en az bir kamu görevlisinin görevlendirilmesinin sağlanarak denetim faaliyetlerinin titizlikle sürdürülmesine, bu karar ile düzenlenen hususlar dışında maske, mesafe ve temizlik kuralları başta olmak üzere İçişleri Bakanlığı Genelgeleri ile Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan kural ve tedbirlere uyulması gerektiği belirtildi.

Bu tedbirlere uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildiği belirtilen duyuruda;

"Vatandaşlarımızın duyarlılık göstererek alınan kararlara ve tedbirlere uymalarını önemle rica ediyoruz." vurgusunda bulunuldu. - BALIKESİR