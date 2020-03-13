Balıkesir Valiliği Koronavirüs fırsatçılarına savaş açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir Valiliği Koronavirüs fırsatçılarına savaş açtı - Son Dakika

Balıkesir Valiliği Koronavirüs fırsatçılarına savaş açtı

6 saat önce

Balıkesir Valiliği Koronavirüs hastalığı nedeniyle bazı ürünlerde haksız fiyat artışı yaparak, fiyatların artması için stokçuluk yapan kişi ve firmalara savaş açtı.

Balıkesir Valiliği Koronavirüs fırsatçılarına savaş açtı, System.String[]

Balıkesir Valiliği Koronavirüs hastalığı nedeniyle bazı ürünlerde haksız fiyat artışı yaparak, fiyatların artması için stokçuluk yapan kişi ve firmalara savaş açtı.


Balıkesir Valiliği vatandaşlardan gelen fiyatların aşırı artması ve bazı temel ihtiyaç malzemelerinin piyasada bulunmadı şeklinde gelen yoğun şikayetler üzerine bir açıklama yayımladı. Valilikten gelen açıklamada, "Son dönemde ortaya çıkan ve dünya genelinde yayılan Coronavirüs(Covid-19) nedeniyle bazı ürünlerde haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan şahıs ve firmalarla ilgili şikayetler artmaktadır. İlgili tüm kurumlarımız, koronavirüsünü gerekçe göstererek temel ihtiyaç ürünlerinde fiyat artışı ve stok yapan firmalara yönelik inceleme başlattı"denildi.


Açıklamada," Koronavirüs hastalığı gerekçe gösterilerek bazı gıdalar, temel ihtiyaç maddeleri, hijyen ürünleri ve bazı tıbbi ekipmanlar ile ilgili olarak haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapmak suretiyle haksız kazanç elde eden firmalar hakkında re'sen inceleme başlatılmıştır. Özellikle hijyen ürünlerinde fahiş fiyat artışlarıyla karşılaşan tüm vatandaşlarımız; HFA-bildirim uygulamasından şikayetlerini anlık olarak iletebilir. Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri devam etmektedir. Diğer yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından VİMER 189 ihbar hattı uygulamaya konulmuştur. Balıkesir Vergi Dairesi Başkanlığınca da bu hatta gelen ihbar ve şikayetler incelenerek gerekli yasal işlemler yapılacaktır.Haksız fiyat artışı ve stokçuluk sebebiyle mağduriyet yaşayan vatandaşlarımız; ALO 175- Tüketici Hattı, VİMER 189- Vergi İletişim Merkezi ve HFA(Haksız Fiyat Artışı) Akıllı Telefon Uygulaması üzerinden şikayetlerini anlık olarak iletebilir" ifadelerine yer verildi. - BALIKESİR

Koronavirüs, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:53 Kaynak: İHA
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