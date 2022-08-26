Trafikte tehlikeli oyun - Son Dakika
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Trafikte tehlikeli oyun

26.08.2022 09:27
Trafikte tehlikeli oyun

Balıkesir Valiliği önünde kırmızı ışıkta duran kamyonetin kasasına tutunan 2 genç, akan trafikte paten kayarak oyun oynadı.

Balıkesir Valiliği önünde kırmızı ışıkta duran kamyonetin kasasına tutunan 2 genç, akan trafikte paten kayarak oyun oynadı. Canlarını tehlikeye atan gençler vatandaşlarca görüntülenirken, yürekleri ağza getiren görüntüler kaza ile sonuçlanmadı. Ana yol boyunca paten ile seyreden gençler, daha sonra ara sokaklarda kayboldu.

Balıkesir il merkezinde trafiğin en yoğun seyrettiği caddede yaşanan tehlikeli oyun yürekleri ağza getirdi. Seyir halindeki açık kasa kamyonete tutunarak paten kayan ve akan trafikte yol ortasında oyun oynayan gençler hem trafiği tehlikeye düşürdü, hem de canlarını hiçe saydı. Valilik binasının da bulunduğu Vasıf Çınar Caddesi'nde hareket halindeki açık kasa kamyonete arkasına tutunarak paten kayan iki genç korku dolu anlar yaşattı. Hareket halindeki bir açık kasa kamyonete arkasına tutunan patenli iki gencin tehlikeli şekildeki yolculuğu vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda herhangi bir kaza yaşanmazken, bir süre caddede ilerleyen gençler daha sonra gözden kayboldu. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trafikte tehlikeli oyun - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trafikte tehlikeli oyun - Son Dakika
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