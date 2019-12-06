Balıkesir Valiliğinde nitelikli dolandırıcılık açıklaması

Balıkesir Valiliği bazı şahısların iş adamlarını ve hayırseverleri valilik adına aradıklarını söyleyerek, çeşitli gerekçelerle para yardımı talebinde bulundukları ve bu şekilde dolandırıcılık yapmaya çalıştıkları şeklinde şikayetler geldiği açıkladı.



Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada bu tür para yardımı talepleri karşısında 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak veya en yakın kolluk kuvvetlerine müracaat etmeleri istenerek şu açıklama yapıldı. "Suç türlerinin gelişen teknoloji ile birlikte değişim gösterdiği, dolandırıcılık suçunun da bu süreçte etkilenen suç türlerinden birisi olduğu göz önünde bulundurulduğunda, her geçen gün yeni bir yöntemle insanları aldatmaya çalışan dolandırıcılara karşı, vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. İletişim yoluyla dolandırıcılık suçunu işleyen kişiler; telefon ile aramış oldukları vatandaşlarımıza, kendilerini özellikle polis, savcı, banka görevlisi, sigorta yetkilisi gibi sıfatlar ile tanıtarak; 'terör örgütü veya bir suç şebekesi tarafından banka hesabının boşaltılacağı, terör örgütü veya suç şebekesi tarafından telefon hattının kullanıldığı, bir olayda suçlu olarak isminin geçtiği şüphelilerin tespiti ve yakalanması amacıyla soruşturma başlatıldığı, gizli bir operasyon yürütüldüğü, deşifre edilmesi durumunda gözaltına alınacağı' gibi senaryolarla; tehdit, korku ve panik hali oluşturup, kazanç sağlamaktadırlar. Bu kapsamda; kendisini çaresiz hisseden vatandaşlarımızın, para ve altın gibi maddi varlıklarını dolandırıcı şahıslara elden vererek veya banka aracılığı ile göndererek, telafisi zor maddi-manevi mağduriyet yaşadıkları bilinmektedir. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için aşağıdaki hususlara dikkat etmesi gerekmektedir.



Kurumsal kimliğinden ve güvenliğinden emin olunmayan telefon görüşmelerinde kimlik numarası, adres bilgisi, banka hesabı ve kredi kartı bilgilerinin kesinlikle paylaşılmaması, Polis Jandarma, Cumhuriyet Savcısı veya herhangi bir kamu personelinin, hiçbir şekilde vatandaşlarımızdan elden ziynet eşyası, para teslimi veya havale-EFT yapılmasını talep etmeyeceğinin bilinmesi, Telefon görüşmeleri esnasında arka plandan gelen telsiz seslerine veya benzeri senaryolara itibar edilmemesi, Vatandaşlarımızın böyle bir durumla karşılaşmaları halinde, vakit geçirmeden 112 Acil Çağrı Merkezini aramaları ya da en yakın kolluk birimlerine müracaat etmeleri gerekmektedir" açıklaması yapılarak vatandaşlar uyarıldı. - BALIKESİR