Balıkesir Valiliğinden Adliye Binasındaki Gaz Sızıntısıyla İlgili Açıklama
1 saat önce
Balıkesir Valiliği, adliyesi binasında yaşanan gaz sızıntısıyla ilgili soruşturma başlatıldığını, sızıntı nedeniyle 4'ü ağır 59 kişinin zehirlendiğini açıkladı.
Balıkesir
Valiliği, adliyesi binasında yaşanan gaz sızıntısıyla ilgili soruşturma başlatıldığını, sızıntı nedeniyle 4'ü ağır 59 kişinin zehirlendiğini açıkladı.
Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, "4 Şubat 2019 tarihinde saat 12.15 sıralarında Balıkesir Adliye Binası bodrum katında bulunan arşiv odalarından bir tanesinde yangın söndürme sistemi bilinmeyen bir sebeple devreye girmiş, sistemin verdiği gazdan ilk etapta arşiv odasında bulunan 3 kişi etkilenmiş, kurtarma çalışmaları esnasında müdahale eden ve civarda bulunan görevlilerden 4'ü ağır olmak üzere toplam 59 kişi zehirlenmek suretiyle yaralanmışlardır. Adliye binası olay anından hemen sonra tahliye edilmiş, zehirlenen şahıslar hastaneye kaldırılarak tedavi altında alınmışlardır. Meydana gelen olaya ilişkin 1 başsavcı vekili ve 2 cumhuriyet savcısı adli ve idari soruşturma yapmak üzere görevlendirilmişlerdir. Olay sebebiyle 4 Şubat 2019 tarihinde adli hizmetlere tedbir amaçlı ara verilmiş, 5 Şubat 2019 tarihinde Balıkesir Adliyesi faaliyetine devam edecektir" denildi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:25 Kaynak: İHA
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