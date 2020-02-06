Balıkesir Valiliğinden Bursa'daki cinayete ilişkin açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir Valiliğinden Bursa'daki cinayete ilişkin açıklama - Son Dakika

Balıkesir Valiliğinden Bursa'daki cinayete ilişkin açıklama

6 saat önce

Balıkesir'de otostop bahanesiyle bindiği otomobili Bursa'ya kaçıran 17 yaşındaki genç, 3 gün boyunca kendisini takip eden araç sahibi tarafından silahla vurularak öldürüldü şeklinde 06.02.2020 günü internet haber sitelerinde çıkan haberlerle ilgili Balıkesir Valiliğinden açıklama yapıldı.

Balıkesir Valiliğinden Bursa'daki cinayete ilişkin açıklama, System.String[]

Balıkesir'de otostop bahanesiyle bindiği otomobili Bursa'ya kaçıran 17 yaşındaki genç, 3 gün boyunca kendisini takip eden araç sahibi tarafından silahla vurularak öldürüldü şeklinde 06.02.2020 günü internet haber sitelerinde çıkan haberlerle ilgili Balıkesir Valiliğinden açıklama yapıldı.


Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. "06.02.2020 günü İnternet haber sitelerinde çıkan haberlerle Balıkesir'de görevli polis memuru 17 yaşındaki genci zeytin tarlasında çalınan aracının direksiyonundayken Ruhsatsız tabanca ile ateş ederek öldürdü. Polis ve iki akrabası gözaltına alındı şeklinde çıkan habere istinaden yapılan araştırmalarda; Habere konu olan 45 plaka sayılı aracın Ö. E. adına kayıtlı olduğu ve 03.02.2020 günü Manisa ili Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından çalıntı kaydının girildiği tespit edilmiştir. Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çalıştığı haber edilen polis memuru H. İ. E.' nin de Bursa'da çalıştığı tespit edilmiştir. Habere konu olan yer ve belirtilen kişinin Balıkesir ile ilgisi yoktur. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" açıklaması yapıldı - BALIKESİR

Balıkesir, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:35 Kaynak: İHA
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