Son Dakika Haberleri: Balıkesir Valiliğinden sıcaklık uyarısı

Balıkesir Valiliğinden sıcaklık uyarısı

2 saat önce

Balıkesir Valiliği, yaklaşık 10 derece artması beklenen hava sıcaklığına karşı vatandaşları uyardı.

Balıkesir Valiliğinden sıcaklık uyarısı, System.String[]
Balıkesir Valiliği, yaklaşık 10 derece artması beklenen hava sıcaklığına karşı vatandaşları uyardı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sıcaklıkların hissedilir şekilde, yaklaşık 10 derece artmasının beklendiği belirtildi.
Özellikle yarından itibaren iç kesimlerde sıcaklıkların mayısın en yüksek değerlerine ulaşacağının tahmin edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu hafta Balıkesir'de en yüksek hava sıcaklıklarının, kıyı ilçelerinde 30, iç kesimlerde 37 dereceye ulaşması bekleniyor. Beklenen sıcak havayla birlikte güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatleri arasında başta kronik rahatsızlıkları bulunanlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışığına direkt maruz kalmamaları, sıcaktan korunmak için önlem almaları önem arz etmektedir."
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:47 Kaynak: AA
Balıkesir, Güncel
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