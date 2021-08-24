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Balıkesir Valiliğinden yangın açıklaması - Son Dakika

Balıkesir Valiliğinden yangın açıklaması

24.08.2021 10:51
Balıkesir Valiliğinden yangın açıklaması, System.String[]

Balıkesir Valiliği, Edremit ilçesinde bulunan Kazdağları'nda devam eden orman yangınının son durumuna ilişkin açıklama yayımladı.

Balıkesir Valiliği, Edremit ilçesinde bulunan Kazdağları'nda devam eden orman yangınının son durumuna ilişkin açıklama yayımladı.

Kazdağları'nda dün başlayan ve halen devam eden orman yangınına ilişkin Balıkesir Valiliğinden bir basın açıklaması yayımlandı. Açıklamada. "Kazdağları Milli Parkı içerisinde 23.08.2021 Pazartesi günü başlayan orman yangınına müdahale çalışmaları gece boyunca Orman Ekiplerimiz tarafından yerden söndürme faaliyeti şeklinde devam etmiş, sabahın ilk saatlerinden itibaren tekrar helikopterle müdahale başlamıştır. Yapılan aralıksız ve etkili mücadele sonucunda yangının kontrol altına alınmasıyla ilgili çalışmalar başarıyla sürdürülmektedir. Özellikle bir noktada yangın söndürme çalışmaları yoğunlaştırılmıştır. Bir olumsuzluk yaşanmaması halinde yangının kısa süre içinde kontrol altına alınması beklenmektedir. Yangın söndürme çalışmalarında özveriyle görev alan bütün personelimize ve duyarlılık gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Kaz Dağı, Edremit, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir Valiliğinden yangın açıklaması - Son Dakika


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