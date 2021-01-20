Balıkesir Valiliğinin logosu yeniden tasarlandı - Son Dakika

Balıkesir Valiliğinin logosu, Vali Hasan Şıldak öncülüğünde yürütülen kurumsal çalışma kapsamında yeniden tasarlandı.

İlin tarihi ve kültürel güzelliklerinin vurgulandığı yeni logoda Karesi sembolü, "B" harfi formu ve kapı simgesi başlıklarında üç tema işlendi.

Ayrıca, Valiliğin devletin ildeki temsilcisi konumunda olması, bu nedenle kapılarının bütün vatandaşlara açık olmasına da atıfta bulunuldu.

Vali Hasan Şıldak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kurumsal kimlik çalışması kapsamında Balıkesir tarihine vurgu yapılarak hazırlanan yeni logonun hayırlı olmasını diledi.