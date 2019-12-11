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Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı Açıklaması

6 saat önce

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, 23.14'te meydana gelen 6 Eylül merkezli depremde herhangi bir hasar bildirimi olmadığını belirterek, "Hastaneye başvuran vatandaşımız da yok. Ekiplerimiz depremin merkezi konumundaki Akçaköy'de.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı Açıklaması, System.String[]

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, 23.14'te meydana gelen 6 Eylül merkezli depremde herhangi bir hasar bildirimi olmadığını belirterek, "Hastaneye başvuran vatandaşımız da yok. Ekiplerimiz depremin merkezi konumundaki Akçaköy'de. Orada da herhangi bir hasar bildirimi yok" dedi.


Vali Yazıcı, depremle ilgili yaptığı açıklamada, "6 Eylül merkezli oldu deprem. Şu ana kadar 112, AFAD, itfaiye, 155 ve 156'ya herhangi bir bildirim yapılmadı. Vatandaşlarımız tarafından mağdur olduklarına dair bildirim olmadı


Kriz merkezindeyiz. Merkezde olduğu için bazı vatandaşlarımız doğal olarak sokakta. Herhangi bir hasar bildirimi yok. Hastaneye başvuran vatandaşımız da yok. Depremin merkezi konumundaki Akçaköy mahallesinde jandarma ve itfaiye ekiplerimiz bulunuyor. Orada da herhangi bir hasar bildirimi yok" diye konuştu. - BALIKESİR

Ersin Yazıcı, Balıkesir, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:11 Kaynak: İHA
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