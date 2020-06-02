Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Edremit'teki yatırımları inceledi - Son Dakika

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Edremit ilçesinde eğitim, sağlık, kültürel, sosyal ve ekonomik alanlarda hayata geçirilen yatırımları inceledi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Vali Yazıcı ve beraberindekiler, son yıllarda eğitim, sağlık, kültürel, sosyal ve ekonomik alanlarda hayata geçirilen önemli yatırımlarda incelemelerde bulundu.

İlçede inşaatı devam eden Edremit Halk Kütüphanesi, Kültür Merkezi ve 750 kişilik spor salonu, Hükümet Konağı, kapalı yüzme havuzuyla ilgili bilgi alan Yazıcı, Güre Mahallesi'nde yapılan kara yolları şantiyesini de gezdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Yazıcı, yapımı hızla devam eden kamu yatırımlarının her aşamasını yakından takip etiklerini belirtti.

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı da "İnşallah kısa sürede bu yatırımları tamamlayarak ilçemize kazandıracağız." ifadesini kullandı.

Ziyarette Yazıcı'ya, Vali Yardımcısı Mustafa Çek, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcı, YİKOB yetkilileri ile işletmelerin müteahhitleri eşlik etti.