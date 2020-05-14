Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı: "Sona geldik biraz daha sabır"

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, salgın ile ilgili değerlendirmede bulundu

"Şuan yatay bir seyirdeyiz"

"148 bin 600 talep gelmiş bunun 147 binini karşıladık"

BALIKESİR - Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, yeni tip korona virüs Covid-19 pandemisiyle ilgili Balıkesir genelindeki son durum hakkında İhlas Haber Ajansı'na bilgiler verdi. Vali Yazıcı il genelinde 12 Mayıs itibariyle 830 vakanın bulunduğunu belirterek, bu hastalıktan vefat edenlerin sayısının da 60'a yaklaştığını ifade etti. İl genelinde Covid-19 nedeniyle 50 kişinin hastanede servislerde yattığını belirten Vali Ersin Yazıcı, 6 kişinin yoğun bakımda, 3 kişinin de solunum cihazına bağlı olduğu bilgisini verdi. Vali Yazıcı, oluşturulan Vefa gruplarının 148 bin 600 talebin yerine getirildiğini söylerken, normalleşme sürecini Ramazan Bayramı'ndan önce beklemediğini de dile getirerek vatandaşlardan biraza daha sabır göstermelerini istedi.

"830 vaka 60'a yakın vefatımız var"

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı Covid-19 pandemisi sonrasında Balıkesir'de yaşanan vaka ve ölüm sayılarıyla ilgili, "Malum pandemi başladı. Bizde ilimizde pandemi sürecini benim başkanlığımda diğer kurum ve kuruluşlarla devletimizin, hükümetimizin, bakanlıkların talimatları doğrultusunda yönetmeye çalışıyoruz. Bu sürecin iyi geçtiğini ve doğru şeyler yaptığımızı değerlendiriyorum. Balıkesir'de ilk başlarda vaka sayımız biraz yüksekti. Özellikle hayatını kaybedenlerin sayılarında ilk liste açıklandığında 5 vefatla ilk 10 içerisindeydik. Daha sonrasında aldığımız kararları öncelikle şunu ifade edeyim ki Balıkesir halkı genel olarak kurallarımıza, kaidelerimize uydular. 12 Mayıs itibariyle toplam 830 civarında vaka sayımız, 60'a yakın vefatımız var. Sevindirici olan kısmını paylaşmak isterim; son 15 gündür 1 gün hariç vaka ve vefat sayılarında büyük düşüş var. O bir günde de Marmara Adamızdaki bir mermer işletmemizde çok sayıda vaka oldu. O gün hariç günde 4-5'i geçmiyoruz, 1 ya da 2 yeni vakamız ekleniyor. Dolayısıyla yatay bir seyirdeyiz diyebilirim" diye konuştu.

"65 yaş üstü nüfusumuz çok fazla"

65 yaş üstü ve 20 yaş altındaki kişilerin sokağa çıkma yasağını olumlu karşıladığını ifade eden Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir'in Türkiye'de en yaşlı nüfusa sahip ikinci il olduğunu kaydederek, "Tedbirler noktasında 65 yaş üstü, 20 yaş altının yasaklanması ve diğer kısıtlı zamanlarda Balıkesir halkı genel olarak kurallara uydular. Biz şu ana kadar aldığımız Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına aykırı olarak hareket eden 5 bine yakın kişiye ceza kesilmesi söz konusu oldu. Balıkesir'de 1 milyon 228 bin nüfus var ve bu rakam çok değil. Ben süreci iyi götürdüğümüzü düşünüyorum. Tabi ki hükümetimizin 65 yaş üstüyle ilgili aldığı kararın bizim şehrimiz açısından doğru ve önemli olduğunu değerlendiriyorum. Çünkü Balıkesir'deki 1 milyon 228 bin nüfusumuzun 201 bin 800 küsuru 65 yaş üstü, 60 yaş üstüne geldiğimizde 284 bin kişi yaşıyor bu şehirde. Bilindiği gibi Sinop'tan sonra en yaşlı şehiriz biz. 39,9 yaş ortalamasıyla Türkiye'de ikinci en yaşlı şehiriz. 65 yaş üstü vatandaşımızın çok sayıda olması ve ölüm riskinin doğal olarak 65 yaş üstünde başka rahatsızlıkları olduğu için vefat sayılarının yüksek olmasından dolayı bu süreci iyi atlattığımızı düşünüyorum. 65 yaş üstü vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

"Tarım ve hayvancılıkta üretimi kesecek kararlara imza atmadık"

Pandemi süreci içerisinde Türkiye'yi doyuran il olarak adlandırılan Balıkesir'de tarım ve hayvancılığın sekteye uğramaması için bazı tedbirleri seyrekleştirdiklerinin altını çizen Vali Ersin Yazıcı, "Bu süreçte, süreci yönetirken baştan beri şunu ifade etmeliyim ki tarım ve hayvancılık şehri olduğumuz için, tarım ve hayvancılıkla ilgili birçok kısıtlamayı bu şehirde uygulamadık. Tabi ki ana kural ve kaideleri bozmadık. Çünkü yemeden içmeden insan yaşamının sürmesi söz konusu değil. Dolayısıyla üreten, Türkiye'yi doyuran şehir dediğimiz Balıkesir'in de tarım ve hayvancılıkta 65 yaş üstüne de 20 yaş altına da, diğer kısıt günlerinde geniş yorumlar yaparak Mülki İdare amirleriyle birlikte zaman zaman bakanlıklarımızın kısıtlarını biraz zorladık inisiyatif aldık ve tarım hayvancılıkta hiçbir engel çıkarmamaya üstün gayret gösterdik. Bu konuda bütün arkadaşlarımı, polis ve jandarmamızı tebrik ediyorum. Tarımla ilgili her türlü faaliyete mümkün olduğunca izin vermeye gayret ettik. Bunun doğru olduğunu, iyi de yaptığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"Vefa gruplarına 148 bin 600 talep geldi"

Covid-19 salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını görme noktasında il genelinde Vefa Sosyal Destek Gruplarının oluşturulduğuna dikkat çeken Vali Ersin Yazıcı bu güne kadar 148 bin 600 taleple karşılaştıklarını söyledi. Vali Yazıcı, "Zorlu bir süreçte 65 yaş üstü insanlarımıza "çıkamazsınız" diyorsunuz ama bunların temel ihtiyaçları var. Bu temel ihtiyaçları karşılamak için biz Sosyal Vefa Grupları tüm Kaymakamlıklarda kuruldu. Bu vefa gruplarına başta 65 yaş üstü olmak üzere 12 Mayıs itibariyle 148 bin 600 talep gelmiş. Bunun 147 binini yerine getirmişiz. Büyük oranda bunları tamamlamışız. Burada şunu ifade etmek, altını çizmek isterim ki; mübarek Ramazan Ayı'ndayız. Türk Milleti'nin atasına, büyüğüne, sevgisini, hürmetini, saygısının en güzel göstergesidir. Biz büyüklerimize, yaşlılarımıza nasıl sahip çıktığımızı bir kez daha bütün dünyaya gösterdik. Dünyada; Almanya'da, İtalya'da, İspanya'da, değişik ülkelerde yaşlılara, huzurevindekilere nasıl muamele edildiğini herkes biliyor. Biz, Sosyal Vefa Gruplarıyla, diğer sivil toplum örgütlerimizle ne kadar sahip çıktığımızı gösterdik. Ben bunu önemsiyorum. Allah onları başımızdan eksik etmesin, onların sağlığı, sıhhati, mutluluğu bizler için çok önemli. Ben Sosyal Vefa Gruplarında görev alan başta polis ve jandarma olmak üzere çalışan 2 bin 400'den fazla vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Bu gruplarda yer alan öğretmen arkadaşlarımız, imam arkadaşlarımız ve belediyelerimizden ciddi destek gördük. Vefa Gruplarında Aslolan şuydu; şimdi iletişim çağındayız ve herkes bir şekilde bize, Ankara'ya ve çok yere ulaşıyor. Biz ekmeğini götürdük, maaşını götürdük, 50 küsur bin insanın maaşını dağıttık. İşte ihtiyaçlarını karşıladık, Cumhurbaşkanımızın gönderdiği hediyeleri takdim ettik, birçok ihtiyacını gördük. 147 bin kişinin talebini karşılamışız. İnanın bana bir tane bile Valiliğimize "gelen arkadaşlarımız bize kötü davrandılar, ters baktılar, burnumuzdan getirdi" gibi ne bir şikayet ne de bir serzeniş oldu. Ben o yüzden 2 bin 400 arkadaşımızı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Bu bizim genlerimizde var. Türk Milleti atasına olan sevgisini, saygısını, hele hele böyle bir ihtiyaç, muhtaçlık durumu olduğunda insanlığını adam gibi yapmış ve göstermiştir. Dünyaya örnek olması adına güzel bir davranıştır" ifadelerini kullandı.

"Yoğun bakım 6, entübe hasta sayımız 3"

Covid-19 salgını sonrasında gelinen süreçte hastanede yatan hastaların sayılarını da açıklayan Vali Ersin Yazıcı şu bilgileri verdi:

"Covid-19 ile ilgili testlerin Balıkesir Üniversitesi Hastanesi'nde yapılmasını planladık. Oraya çok hasta kabulü yapmadığımız için burasını uygun bulduk. Bu işin başında pandemi hastanesi olarak düşündüğümüz bin 100 yataklı devlet hastanemiz vardı. Bunun büyük bir bölümünü bu iş için ayırdık. Sonra Bandırma ve Edremit hastaneleri başta olmak üzere covid hastalarını da tecritli bölüme almaya başladık. Şu anda serviste yatan sadece 50 kişi var ve yoğum bakımda 6 kişi var, 3 de entübe hastamız var. Bu rakamlar bizim için hiçbir şey ifade etmiyor. Yani bir büyükşehir için çok düşük rakamlar.

Bu pandemide dünyanın yaşadığı en büyük sıkıntı muhtaç olunan sağlık hizmetini sunamamasıydı. Yani yoğun bakım üniteleri dolu olduğu için hastayı kabul edememesiydi ya da solunum cihazlarına bağlanması gereken hastaları solunum cihazlarına bağlayamamalarıydı. Bunu İtalya'da, İspanya'da Amerika'da örneklerini gördük. Türkiye bence burada mükemmel bir şekilde sınavı geçmiştir. Yani benim ilimde de -bana düşmez ama- toplam vaka içinde yüzde 60'dan fazla pozitif vakanın olduğu İstanbul'da da yoğun bakım ünitelerinde herhangi bir sorun yaşamadık, yaşamayacağız gözüküyor. Bu ülkem adına çok sevindirici bir olaydır. Çünkü ecel Allah'ın takdiri; böyle inanıyoruz. Ama insanlık adına ya da devlet adına yoğun bakıma girmesi gereken bir hastayı oraya alamıyorsanız, bu insanlık adına büyük bir ayıp, büyük bir kusur, devlet adına da büyük bir kusurdur. Türkiye bu duruma düşmedi. Ben de Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak bundan son derece mutluyum."

"Biraz daha dişimizi sıkalım"

Gerek seyahat kısıtlamasının gerekse de 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağının kaldırılmasını Ramazan Bayramı'ndan önce beklemediğini ifade eden Vali Yazıcı Balıkesirlileri kurallara uyma noktasında bir kez daha uyardı. Vali Ersin Yazıcı şunları söyledi:

"Gerek seyahat kısıtlaması gerekse 65 yaş üstü için serbestlik en azından bayramdan önce beklemiyorum. İnşallah bayramdan sonra yavaş yavaş normalleşiriz diye ümit ediyorum. Biz bu anlamda biraz herkes kadar tecrübelendik. 15-20 gün veya 1 ay kadar daha dişimizi sıkalım ne olursunuz. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik diye bir tabir var ya; lütfen dışarıya çıkma mecburiyetimiz yoksa çıkmayalım. Eğer dışarıya çıkma mecburiyetimiz varsa lütfen işimizi en seri ve hızlı bir şekilde görüp evimize geri dönelim. Dışarıya çıktığımızda; bankaya, markete veya zorunlu olarak gitmemiz gereken bir yere gittiğimizde ne olursunuz, Allah rızası için kendinizi düşünmüyorsanız; tabi ki önce kendinizi düşünün ama yok ben kendimi düşünmüyorum diyorsanız da bir başkasına zarar vermemek için sosyal izolasyona, sosyal mesafeye lütfen uyalım, uymayanları ikaz edelim. Biz ceza kesme taraftarı falan değiliz. Bizim insanımız bunları yapar, yapmalı ve yapıyor da. Balıkesir halkının genel olarak bu kurallara uyduğunu ifade ettim. Bundan vazgeçmeyelim. Sosyal izolasyon önemli. Tahmin ediyoruz yaz ayıyla birlikte geçmiş yıllarda olduğu gibi grup vakaları nasıl azalıyorsa bu da azalacaktır diye ümit ediyorum."