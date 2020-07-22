Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AA Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'u kabul etti - Son Dakika

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'u makamında kabul etti.

Şıldak, Valilik binasında gerçekleşen kabulünde ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiğini söyledi. Aksoy da AA'nın çalışmaları ve faaliyetleri hakkında Vali Şıldak'a bilgi verdi.

Ziyaret sonunda Erdinç Aksoy, Vali Hasan Şıldak'a AA'nın deneyimli foto muhabirlerinin dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümünü hediye etti, albüme ilişkin bilgi sundu.

Aksoy, daha sonra Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar'ı da ziyaret etti.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Onar, kent güvenliği ve huzuru için çalıştıklarını söyledi. Aksoy da AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretin sonunda Aksoy, Emniyet Müdürü Onar'a "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümü ile Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin davalar, yargılamalar ve darbe girişiminin öne çıkan isimlerinin profillerini konu edinen "15 Temmuz Darbe Yargılamaları-İddianameler ve Kararlar" adlı kitabını armağan etti.