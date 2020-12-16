Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Şıldak, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oy kullandı.

Şıldak, yaşam kategorisinde Mehmet Kumcağız'ın "Sınıfın Yeni Öğrencisi Fındık", spor kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol Özlemi", haber kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme Engelli Hastayla İletişim" başlıklı karelerine oy verdi.

Seçkideki eserlerin çok güçlü olduğunu belirten Şıldak, "Anadolu Ajansı çalışanlarını kutluyorum. Çok güzel bir çalışmaya atmışlar. Fotoğrafların her biri çok değerli. Başarılarının devamını diliyorum." dedi.

AA Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy, Yılmaz'a AA'nın "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" albümünü takdim etti.