Balıkesir Valisi Hasan Şıldak: "Arkadan gelenin öndeki araca çarpması neticesinde 5 vatandaşımızı kaybettik" - Son Dakika
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Balıkesir Valisi Hasan Şıldak: "Arkadan gelenin öndeki araca çarpması neticesinde 5 vatandaşımızı kaybettik"

04.07.2022 09:52

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak: "Arkadan gelenin öndeki araca çarpması neticesinde 5 vatandaşımızı kaybettik"Manisa sınırında otoyolda meydanda gelen trafik kazasında 5 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, açıklamada bulundu.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak: "Arkadan gelenin öndeki araca çarpması neticesinde 5 vatandaşımızı kaybettik"

BALIKESİR Balıkesir- Manisa sınırında otoyolda meydanda gelen trafik kazasında 5 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, açıklamada bulundu. Vali Şıldak, "Arkadan gelenin öndekine çarpması neticesinde öndeki araçta bulunan 5 vatandaşımız olay yerinde hayatlarını kaybettiler" dedi.

Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasının ardından Vali Hasan Şıldak, açıklamada bulundu. Vali Şıldak, "Balıkesir'de aynı aileden 5 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, "İstanbul- İzmir otoyolu yakınlarında Balıkesir sınırında bir trafik kazası yaşadık ve maalesef 5 vatandaşımızı kaybettik. İzmir istikametine ilerleyen 2 aracın karıştığı kazada arkadan gelenin öndekine çarpması neticesinde öndeki araçta bulunan 5 vatandaşımız olay yerinde hayatlarını kaybettiler, 2 vatandaşımız da yaralandı. Durumları iyi. Otoyoldaki kazanın nedenleri araştırılıyor. Savcılarımız da olay yerinde incelemelerde bulunup gerekli işlemleri yaptı, bende gerek olay yerinde gerek hastanede bulunarak sürecin takibini yaptık. Üzücü bir kaza, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir Valisi Hasan Şıldak: 'Arkadan gelenin öndeki araca çarpması neticesinde 5 vatandaşımızı kaybettik' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir Valisi Hasan Şıldak: "Arkadan gelenin öndeki araca çarpması neticesinde 5 vatandaşımızı kaybettik" - Son Dakika
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