Üye Girişi
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak: "Bu yaz sezonu için biz il olarak çok umutluyuz" - Son Dakika

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak: "Bu yaz sezonu için biz il olarak çok umutluyuz"

17.06.2021 23:14
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak:

Balıkesir Turizm Sezonu Hazırlık ve Değerlendirme Toplantısı, Vali Hasan Şıldak başkanlığında sektör temsilcilerinin katılımıyla Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirildi.

Balıkesir Turizm Sezonu Hazırlık ve Değerlendirme Toplantısı, Vali Hasan Şıldak başkanlığında sektör temsilcilerinin katılımıyla Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirildi.

Balıkesir İli Turizm Sezonu Hazırlık ve Değerlendirme Toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise Balıkesir'in mavinin yeşille buluştuğu 290 kilometre sahili olan 36 mavi bayraklı kaplıcaları olan çok güzel bir şehir olduğunu söyledi. Tatilin lüks mü, ihtiyaç mı olduğu sorusuna cevap vermeye çalışan ilin Balıkesir olduğunun altını çizen Başkan Yılmaz "İnsanların İstanbul'dan çok hızlı bir şekilde Bursa'dan, İzmir'den gelerek tatil yapabilecekleri imkanlarımız var. Bugüne kadar hep ikinci konut olarak yazlık ev tercih edilmiş. Şu anda otel turizmine, konaklamalı turizme yatırım yapmış insanlarımızla, üniversitelerimizle bir araya geliyoruz ve gelişen Türkiye'nin tatil lüks mü, ihtiyaç mı sorusuna cevap verecek şekilde evet ihtiyaçsa nasıl yapılır, kaç paraya yapılır, nerede yapılır, tatilde neler yapılır sorularının hepsinin cevaplarını verecek bir şehir olmaya çalışıyoruz." dedi.

Yılmaz gerçekleştirilen Balıkesir İli Turizm Sezonu Hazırlık ve Değerlendirme Toplantısından beklentilerini de şu sözlerle anlattı:

"Katma değeri yüksek faaliyetlerin insanlara ekonomik, kaliteli, güvenli hizmet sunması. Tağşişiz mal, güvenli sokak, huzurlu yatak, oksijeni bol, çevre temizliğinden emin olduğu ve kendilerini hijyen koridorunda, turizm koridorunda hissettikleri bir alan. Bu kalabalığı besleyecek gastronomi altyapısı da peynirimizle, sütümüzle, sabah kahvaltımızla, akşam yemeğimizle tam bir teşekküllü hizmet verme ortamını oluştura. Bu yaptığımız toplantı turizm adına buraya gelenlerin daha konforlu tatil yapmasını sağlamak amacıyla yapıyoruz. muvaffak olacağımıza da inanıyorum." diye konuştu.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Balıkesir'in turizm sezonundan umutlu olduğunun altını çizerek "Pandemiden yeni çıkıyoruz. Pandeminin turizm sektörüne malum olumsuz yönde etkileri oldu. Ancak bu yaz sezonu için biz il olarak çok umutluyuz. Çünkü bizim bir avantajımız var. Hem tesislerimiz hazırlıklarını yaptılar hem de daha çok yerli turizme hitap eden bir turizm konsepti sunduğumuz için yurt dışından gelen konuklar, misafirler olmasa bile yurt içi bağlantılarla, rezervasyon durumlarımız gayet iyi görünüyor." diye konuştu.

Sektörün sorunlarını bir çalıştay ortamında değerlendirdiklerini kaydeden Şıldak şöyle devam etti:

"Amacımız sezona hazırlıkları gözden geçirmek, karşılıklı istişarelerde bulunmak, bunun da ötesinde Balıkesir'in bir turizm yol hartasının belirlenmesi için bugün yaptığımız toplantı bir ön hazırlık toplantısıdır. Biz ilimizdeki turizm yönelimlerinin çeşitlenmesinin bu alanda yapılacak stratejik hamlelerin sektörün katılımıyla geniş kapsamlı katılımlı bir çalışmayla belirlenmesini istiyoruz. Çünkü turizmde pandemi ortamının öğrettiği yeni konseptlere yönelmemiz gerektiği oldu."

Balıkesir Turizm Sezonu Hazırlık ve Değerlendirme Toplantısına Vali Şıldak'ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, Gömeç Kaymakamı Akgün Corav, Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, Havran Kaymakamı Enver Özdemir, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Tarık Hekimoğlu, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanı Sg. Bnb. Sadun Özdemir, Ayvalık Belediye Başkan Vekili Merih Arslan, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Marmara Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Uzuner, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Ali Aşuk, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Birimi İl Müdürü Deniz Timurçin, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sadullah Özen, Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu Koordinatörü Tülin Akgül, İl Kültür ve Turizm Müdürü İlkay Karaağaç, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin, İlçe Jandarma Komutanları, İlçe Emniyet Müdürleri, odaların ve turizm sektörünün temsilcileri katıldı. - BALIKESİR

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak: Bu yaz sezonu için biz il olarak çok umutluyuz
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak: Bu yaz sezonu için biz il olarak çok umutluyuz
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak: Bu yaz sezonu için biz il olarak çok umutluyuz
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak: Bu yaz sezonu için biz il olarak çok umutluyuz
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak: Bu yaz sezonu için biz il olarak çok umutluyuz
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak: Bu yaz sezonu için biz il olarak çok umutluyuz
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak: Bu yaz sezonu için biz il olarak çok umutluyuz

Hasan Şıldak, Balıkesir, Edremit, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Balıkesir Valisi Hasan Şıldak: 'Bu yaz sezonu için biz il olarak çok umutluyuz' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Erzurumspor'a yeniden başkan seçilen Ömer Düzgün'ü protesto eden taraftarlar gündeme oturdu 23:14 Erzurumspor'a yeniden başkan seçilen Ömer Düzgün'ü protesto eden taraftarlar gündeme oturdu Yengesini boğarak öldüren katil zanlısına yardım eden baba ve kardeş de tutuklandı 22:25 Yengesini boğarak öldüren katil zanlısına yardım eden baba ve kardeş de tutuklandı Didem Soydan'dan çarpıcı itiraf! Kötü alışkanlığından kurtulmak istiyor 22:04 Didem Soydan'dan çarpıcı itiraf! Kötü alışkanlığından kurtulmak istiyor
Moskova'da korona paniği büyüyor! Belediye başkanı 21:56 Moskova'da korona paniği büyüyor! Belediye başkanı "virüs agresifleşti" diyerek sert önlemler alacaklarını söyledi Son ankette büyük sürpriz! Ali Babacan'ın DEVA Partisi yüzde 4,1 aldı 21:19 Son ankette büyük sürpriz! Ali Babacan'ın DEVA Partisi yüzde 4,1 aldı 20:12 "Kadın dediğin hafif ele gelecek" diyen Tuğba Ekinci kırmızı bikinili pozunu paylaştı
HDP binasına girerek Deniz Poyraz'ı öldüren saldırgan, kadının cansız bedenini Whatsapp durumunda paylaşmış 19:26 HDP binasına girerek Deniz Poyraz'ı öldüren saldırgan, kadının cansız bedenini Whatsapp durumunda paylaşmış Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı 18:06 Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

Son Dakika Haberleri
18:06 Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı
18:05 Ukrayna ilk galibiyetine ulaştı! EURO 2020 C Grubu'nda Makedonya'yı 2-1 yendi
18:00 Altının kilogramı 501 bin 800 liraya geriledi
17:54 Deniz Seki, bu sefer önlemini aldı! Photoshop yaptığı fotoğraflarını yoruma kapatıyor
17:45 Ronaldo'yu oynadığı reklam filmi yaktı! Futbolseverler, futbolcuyu iki yüzlülükle suçluyor
17:43 Amerikalı kadınlar aldatılmanın intikamını Türkiye'de aldı
17:33 Esenyurt'ta kan donduran olay! Cani adam oğluna havladığı için bir köpeği vurdu
17:30 Son Dakika! Meclis Başkanı Şentop'tan 10 bin dolar alan siyasetçiyle ilgili ilk açıklama geldi: İsim yok, şu an vekil değil
17:11 Adalet Bakanı Gül'den HDP saldırısı sonrasında açıklama: Provokasyonların hedefi karanlıktır
17:10 Google'dan olay olan skandal: Antalya Havalimanı'nı "kalıcı olarak kapalı" gösterdiler
Fatih Terim, Galatasaray taraftarını yine mest etti! Evi için 2 aslan heykeli yaptırdı Fatih Terim, Galatasaray taraftarını yine mest etti! Evi için 2 aslan heykeli yaptırdı         
23:35
HDP saldırganı ile polisin ilk diyaloğu: Kimseyi vurmadım, bir kişiye ateş ettim HDP saldırganı ile polisin ilk diyaloğu: Kimseyi vurmadım, bir kişiye ateş ettim         
23:03
Bodrum'da şehit edilen polisin çatışma görüntüleri ortaya çıktı Bodrum'da şehit edilen polisin çatışma görüntüleri ortaya çıktı         
22:09
Şişe polemiği başka bir boyuta evrildi! Ronaldo'yu ti'ye aldığı anlar kırdı geçirdi Şişe polemiği başka bir boyuta evrildi! Ronaldo'yu ti'ye aldığı anlar kırdı geçirdi         
22:01
HDP Eş Başkanı Pervin Buldan: Saldırı 30 dakika sonra gerçekleşseydi katliam olacaktı HDP Eş Başkanı Pervin Buldan: Saldırı 30 dakika sonra gerçekleşseydi katliam olacaktı         
21:43
MHP lideri Bahçeli, HDP binası saldırganının bozkurt işareti yapmasıyla ilgili konuştu: Yargısız infaz kimsenin haddi değil MHP lideri Bahçeli, HDP binası saldırganının bozkurt işareti yapmasıyla ilgili konuştu: Yargısız infaz kimsenin haddi değil         
21:17
HDP saldırganı sorgusunda döküldü: Binaya birkaç kez keşif için gittim HDP saldırganı sorgusunda döküldü: Binaya birkaç kez keşif için gittim         
20:09
Ziraat Bankası Demirören'e verilen krediye cevap verdi: Canlı hesaplarda izleniyor Ziraat Bankası Demirören'e verilen krediye cevap verdi: Canlı hesaplarda izleniyor         
18:12
Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu         
16:32
Rahatsız olup stüdyoyu terk etti! Solmaz Çiros, konuğu olduğu Armağan Çağlayan'ın hareketlerinden rahatsız oldu Rahatsız olup stüdyoyu terk etti! Solmaz Çiros, konuğu olduğu Armağan Çağlayan'ın hareketlerinden rahatsız oldu         
16:21
40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış 40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış         
16:12
İtfaiye ekipleri evin duvar boşluğunda 3 metre uzunluğunda yılan yakaladı İtfaiye ekipleri evin duvar boşluğunda 3 metre uzunluğunda yılan yakaladı         
15:55
Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor         
15:47
Malatya'nın Ekrem İmamoğlu sevgisi! Karşılama törenini mitinge çevirdiler Malatya'nın Ekrem İmamoğlu sevgisi! Karşılama törenini mitinge çevirdiler         
15:39
Veyis Ateş istifa etti! Gazeteci, Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti Veyis Ateş istifa etti! Gazeteci, Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti         
14:20
Kendilerine Kendilerine "Tebliğciler" adını veren grubun alkol kullanan insanları uyardığı video gündeme oturdu         
10:23
Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum         
10:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2021 23:58:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir Valisi Hasan Şıldak: "Bu yaz sezonu için biz il olarak çok umutluyuz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement