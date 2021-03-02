Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Edremit'te incelemelerde bulundu - Son Dakika

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ilçe ziyaretleri kapsamında Edremit'i ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal tarafından karşılanan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, ziyaretler kapsamında ilk olarak "Olivos" markası ile faaliyet gösteren Korkut Yağ Sabun San. A.Ş'yi ziyaret ederek, fabrika üretim tesislerini gezdi. Korkut Yağ Sabun San. A.Ş Genel Müdürü İsmet Ensari'den firma çalışmaları, geleneksel yöntemlerle doğal sabun üretimi ve ihracat yapılan ülkeler hakkında bilgiler alan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, daha sonra Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'a iade-i ziyarette bulundu. Edremit'te yürütülen hizmetler ile ilgili görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Vali Şıldak'a Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz eşlik etti.

Son olarak Edremit Kaymakamlığını ziyaret eden Balıkesir Valisi Hasan Şıldak başkanlığında, Kaymakamlık toplantı salonunda ilçenin asayiş ve güvenlik konuları başta olmak üzere, pandemi ile mücadelede atılması gereken adımlar kapsamlı olarak değerlendirildi.

Değerlendirme Toplantısına Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İlçe Jandarma Komutanı Ömer Koç ve İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Yasin Özer katıldı. - BALIKESİR