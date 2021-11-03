Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, en büyük önceliklerinin eğitim olduğunu vurguladı - Son Dakika

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Bandırma'da, değerlendirme toplantısı yaparak, Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) kapsamında yapılan çalışmalar hakkında gazetecileri bilgilendirdi.

Bir otelde gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı konuşmada, amaçlarının eğitimin tüm paydaşlarını üst seviyeye çıkartmak olduğunu söyledi.

Balıkesir'i gerçek bir eğitim şehrine dönüştürmek istediklerini ifade eden Şıldak, şöyle konuştu:

"Burada esas amacımız, eğitimde gerçek aktör olan başrolü oynayan öğretmenlerimizi özendirmek, teşvik etmek, onların motivasyon ve enerjilerini daha da yukarı seviyelere taşımak, onlara önem verdiğimizi en değer verdiğimiz unsurun eğitimde öğretmenlerimiz olduğunu hissettirmek, çalışmalarını takip etmek, bir yürek koyup o hedefe ulaşmak konusunda daha gayretli olanları da yıl sonunda ödüllendirmektir."

Şıldak, yıl sonunda başarı durumlarına göre öğretmenleri, okul müdürlerini ve öğrencileri başarı belgeleriyle ödüllendireceklerini sözlerine ekledi.