Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Erdek'te ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Erdek ilçesini ziyaret etti.

İlk olarak Kaymakamlığa gelen Şıldak, İlçe Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy ve Belediye Başkan Vekili Hasan Yapakçı tarafından karşılandı.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Şıldak, Erdek'i ilin kuzeyinde parlayan incisi olarak gördüğünü söyledi.

Şıldak, "Balıkesir olarak Erdek'i çok yakından takip ediyoruz. Erdek'i, çok özel bir ilçe olarak düşünüyoruz. Çünkü Erdek, turizmin yanı sıra Kapıdağ'ı da içine alan bir doğa ve kültür hazinesi konumunda." dedi.

İlçede kamu hizmetlerinin kalitesinin daha da artması için kararlı bir çalışma yapacaklarını ifade eden Şıldak şunları anlattı:

"Enerjimizin önemli bir bölümünü Erdek için harcayacağız. Bu kararlı çalışmamıza paralel şekilde, Erdek'te bir hizmet patlaması olacağına inanıyorum. İlçedeki tüm kamu kuruluşlarının da ortak hareketiyle Erdek'i çok daha iyi bir duruma getireceğiz."

Kovid-19 ile mücadeleyi de çok önemsediklerini anlatan Şıldak, şöyle konuştu:

"Tüm uyarılarımıza rağmen önlemlere uymayan iş yerlerine idari para cezası ve yasal işlem uygulamasına üzülerek de olsa başladık. Yine son günlerde, Kovid-19 virüsü tespit edilip, evde tedavi görmeleri gereken 30 vatandaşı yakalayarak haklarında yasal işlemleri yaptık. Balıkesir'in tüm ilçelerinde salgın denetim merkezleri oluşturduk. Bu süreçte vatandaşlarımızın, devletimizin açıkladığı tüm önlemlere harfiyen uymalarını, gerekmedikçe sokağa çıkmamalarını, hijyen, sosyal mesafe ve maske kuralına mutlaka uymalarını istiyoruz. Bu arada vatandaşlarımıza bir önerim de şu olacaktır. Mesafe kuralına uyulmayan, insanların iç içe olduğu iş yerlerine gitmeyin ve onlardan hizmet satın almayın. Çünkü bu ortamlarda virüsün bulaşma riski çok daha fazladır."

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına da ziyarette bulunan Şıldak'a, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu eşlik etti.