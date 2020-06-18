Balıkesir Valisi Hasan Şıldak göreve başladı - Son Dakika

Balıkesir Valiliğine atanan Hasan Şıldak görevine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Burdur Valiliğinden Balıkesir Valiliği görevine getirilen Şıldak, belediye başkanları, vali yardımcıları ve kaymakamlar tarafından karşılandı.

Şıldak, Valilikte yaptığı konuşmada, kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti.

Her zaman vatandaş odaklı olmaya ve halkın içinde bulunmaya gayret edeceğini belirten Şıldak, "Yönetim anlayışımız, adaletli, şeffaf, hesap verebilir, verimli, etkin ve güler yüzlü bir uygulamaya dayanacaktır. Sorunları dinlemeye açık, ulaşılabilir, çözüm odaklı ve toplumun bütün kesimlerini kucaklayan bir çalışma modelini hayata geçirmek arzusundayız." dedi.

Şıldak, tüm kurumların uyum içinde çalışması konusunda hassasiyet göstereceğini vurguladı.

Eğitim, turizm, tarım ve sosyal projelere ağırlık verilmesinin Balıkesir'e katkı sağlayacağına inandığını dile getiren Vali Şıldak, şöyle konuştu:

"Her şeyden önce birlik, beraberlik, karşılıklı hoşgörü ve anlayış içinde tesis edilecek bir çalışma ortamının en önemli unsur olduğunu belirtmek istiyorum. Bunu gerçekleştirmek, ilimizdeki huzurlu ve verimli ortamı daha da geliştirmek için üzerime düşen her türlü gayreti göstermek istiyorum. Bu amaçla hızlı bir şekilde Balıkesir'i tanıtmak, çalışacağımız öncelikli hizmet alanlarını belirlemek üzere kapsamlı olarak bir takım çalışması ortaya koymak arzusundayım."