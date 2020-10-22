Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ilçe ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, programı kapsamında Balya, Havran, Burhaniye, Ayvalık ve Edremit ilçelerini ziyaret etti.

Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga ve Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy'u ziyaret eden Vali Şıldak, daha sonra Edremit Ticaret Odası Başkanı Coşkun Salon, Edremit Ticaret Borsası Başkanı Tarkan Denizer, Edremit Kunduracılar Tabaklar ve Saraçlar Odası Başkanı Alaattin Akçeşme ile makamlarında bir araya geldi.

Burhaniye ilçesinde de Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel'i ziyaret eden Vali Şıldak, daha sonra Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcısı Kürşat Albayrak, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, Ayvalık Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürü Murat Karausta'dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Ayrıca, Ayvalık Sağlık, Milli Eğitim ve Nüfus Müdürlüklerine giderek yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alan Vali Şıldak, ilçede bakım ve restorasyonu planlanan binalarda incelemelerde bulundu.

Vali Hasan Şıldak'a ziyaretlerinde İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu ve ilçe kaymakamları eşlik etti.