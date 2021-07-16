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BALIKESİR - Vali Hasan Şıldak, Kurban Bayramı öncesinde trafik denetimlerine katıldı - Son Dakika

BALIKESİR - Vali Hasan Şıldak, Kurban Bayramı öncesinde trafik denetimlerine katıldı

16.07.2021 18:47

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü trafik denetimine katıldı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü trafik denetimine katıldı.

Balıkesir- Bursa yolu Değirmen Boğazı yol kontrol uygulama noktasında gerçekleştirilen çalışmada İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu da yer aldı.

Sürücülere uyarılarda bulunan Vali Şıldak ve beraberindekiler, araçlardaki çocuklara düdük, oyuncak, araç sürücüleri ve yolculara kolonya, çikolata ile çeşitli hediyeler takdim ederek bayramlarını kutladı.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Şıldak, bayram tatili süresince emniyet bölgesinde 210, jandarma bölgesinde 110 personelin görev yapacağını söyledi.

Balıkesir'in bayram öncesi yoğun bir trafik akışı yaşadığını vurgulayan Şıldak, "Bayram tatili boyunca yollarda, güzergahlarda polislerimiz, jandarmalarımız, trafik birimlerimiz canla başla bir çaba içerisinde olacaklar." dedi.

"Mesafe kuralına uyarak bayramı geçirelim"

Şıldak, Balıkesir'de Kovid-19 vakalarının hızla düştüğünü ifade etti.

Kentin en az vaka oranına sahip ilk 10 il içinde bulunduğunu hatırlatan Şıldak, şöyle konuştu:

"Mutasyonlu 'Delta' virüsünün Balıkesir'in hemen her bölgesinde görüldüğünü de belirtmek istiyorum. Yani maske, mesafe ve temizlik kuralları hala geçerli. Bayramlaşmalarda temas ve mesafe kuralına uyulmasını, kesinlikle kucaklaşma el sıkma alışkanlıklarının bir müddet daha ertelemeye davet ediyorum. Dostlarımızla akrabalarımızla buluşalım ama mesafe kuralına uyarak bayramı geçirelim. Balıkesir çok emek verdi, bu kadar çaba gösterdi. Can kaybı yaşadı, tekrar eskiye dönmeyelim."

Aşılamada bugün yüzde 75 oranını yakalayacaklarını anlatan Şıldak, "Belki de şu sıralarda yakaladık, bunu gün içinde açıklayacağız. Sağlık Bakanlığı da açıklıyor. Yüzde 75 oranı yakalayarak mavi il statüsüne kavuşacağız. Sırası gelen herkesi aşı olmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Şıldak, Marmara'da müsilajın büyük oranda sona erdiğini vurgulayarak "Yüzeyde hiçbir koyumuzda hiçbir deniz kıyımızda müsilaj yok. Marmara'da bizim kıyılarımızda hiçbir sahilimizde yüzmeye engel ne görüntü kirliliği ne koku ne de mikrobik bir durum söz konusu. Vatandaşlarımız, ziyaretçilerimiz rahatlıkla Marmara'da, Erdek'te tatillerini geçirebilirler, ziyaretçilerimizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

BALIKESİR - Vali Hasan Şıldak, Kurban Bayramı öncesinde trafik denetimlerine katıldı
BALIKESİR - Vali Hasan Şıldak, Kurban Bayramı öncesinde trafik denetimlerine katıldı
BALIKESİR - Vali Hasan Şıldak, Kurban Bayramı öncesinde trafik denetimlerine katıldı
BALIKESİR - Vali Hasan Şıldak, Kurban Bayramı öncesinde trafik denetimlerine katıldı
BALIKESİR - Vali Hasan Şıldak, Kurban Bayramı öncesinde trafik denetimlerine katıldı
BALIKESİR - Vali Hasan Şıldak, Kurban Bayramı öncesinde trafik denetimlerine katıldı
BALIKESİR - Vali Hasan Şıldak, Kurban Bayramı öncesinde trafik denetimlerine katıldı
BALIKESİR - Vali Hasan Şıldak, Kurban Bayramı öncesinde trafik denetimlerine katıldı
BALIKESİR - Vali Hasan Şıldak, Kurban Bayramı öncesinde trafik denetimlerine katıldı

Emniyet Müdürlüğü, Hasan Şıldak, Balıkesir, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BALIKESİR - Vali Hasan Şıldak, Kurban Bayramı öncesinde trafik denetimlerine katıldı - Son Dakika


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