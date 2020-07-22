Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, LGS'de başarılı olan öğrencileri ödüllendirdi - Son Dakika

Balıkesir'de, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, sınavda başarılı olan Ece Özbayram, Onur Baykal, Mert Kemal Küreci ve Kerem Yiğit Küçükkale'yi makamında kabul etti.

Öğrencilerle sohbet eden Şıldak, 500 tam puan alan öğrencileri tebrik ederek hediyeler verdi.

Vali Şıldak, daha sonra yaptığı konuşmada, öğrencilerin ülke genelinde dereceye girmesinin kendilerini gururlandırdığını, elde edilen başarının diğer öğrencilere de örnek olması gerektiğini söyledi.

Şıldak, "Öğrencilerimizi, bu başarıda emeği geçen öğretmenlerini ve ailelerini tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin bundan sonraki eğitim öğretim hayatında da aynı azimle ve kararlılıkla çalışarak yeni başarılara imza atacaklarına inancım tamdır." dedi.