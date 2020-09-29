Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, eşi Fatma Nur Şıldak'la anaokulu ve ilkokul ziyaretinde bulunarak öğrencilerle bir araya geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre Vali Şıldak, Nuran Oğuz Anaokulu ve Albay Tayyar-Nuran Oğuz İlkokulunu'ndaki öğrencilerle buluştu.

Ziyarette, Vali Hasan Şıldak ve eşi Fatma Nur Şıldak, öğrencilerle ilk dersi birlikte yaptı.

Okul yönetimi, öğretmenler ve minik öğrencilerle sohbet eden Vali Şıldak, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Vali Şıldak'a ziyarette, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Karesi İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili İbrahim Altınel eşlik etti.