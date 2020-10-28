Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı - Son Dakika

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Şıldak, mesajında, Kurtuluş Savaşı'nın vatan, millet ve istiklal sevgisini milli irade kavramına dönüştüren onurlu bir mücadele olduğunu ifade etti.

Bu onurlu mücadelenin sonucunda kurulan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "En büyük eserim." dediği Cumhuriyet'i korumak ve ilelebet yaşatmanın yegane bir görev olduğunu belirten Şıldak, "Türkiye Cumhuriyeti'nin ne şartlarda kazanıldığını, yokluklar ve imkansızlıklar içinde nasıl bir kahramanlık destanının yazıldığını, hem günümüz nesillerinin hem de gelecek nesillerin iyi bilmesi gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet'in kazanılmasında yapılan fedakarlıkların unutulmaması gerektiğini vurgulayan Vali Şıldak, şunları kaydetti:

"Anadolu'nun cefakar anaları, bir yandan eşlerini ve oğullarını şehit olmaya uğurlarken, diğer yandan yiyecek son lokmalarını bile Mehmetçik ile paylaşmış, cepheye taşıdığı silahlar soğuktan ya da yağmurdan zarar görmesin diye üzerindeki giysiyi çıkarıp örtmüştür. 'Bu devlet kolay kurulmadı, İstiklal kolay kazanılmadı' diyorsak ve 29 Ekim'i bayram olarak kutluyorsak, atalarımızın kahramanlıklarını ve fedakarlıklarını unutmamalıyız. Türkiye Cumhuriyeti'nin önünde uzanan bu aydınlık yolda, gençlerimizin emin adımlarla yürüyeceğine inancımız tamdır ancak millet olarak, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne ve milletimizin birliğine her zamankinden daha çok ihtiyacımız vardır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyet'imizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bu toprakları bizlere vatan yapmak için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ve rahmetle anıyor, bütün vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum."