Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı - Son Dakika

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Şıldak mesajında, 30 Ağustos 1922'de Türk milletinin bağımsızlık uğruna gösterdiği azim ve kararlılığını tüm dünyaya gösterdiğini belirtti.

Vali Hasan Şıldak, şu ifadeleri kullandı:

"Ecdadımızın canları pahasına vermiş olduğu bu şanlı mücadele; tarihimizin önemli bir dönüm noktası olması yanında, aynı zamanda daha güçlü yarınlara yürüyüşümüz de bizlere ilham kaynağı olacaktır. Büyük ve mutlak bir zaferle sonuçlanan Başkomutan Meydan Muharebesi; milletimizin hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuşmasını sağlaması yanında, tüm mazlum milletlere de hürriyet ve bağımsızlık mücadelesinde esin kaynağı olmuştur.

Milletimiz, dün olduğu gibi bugün de istiklal ve istikbali için canından aziz bildiği vatanı uğrunda birliğini, bütünlüğünü, kalkınmasını, huzuru ve güvenliğini hedef alan şer güçlere karşı, engin feraseti ve sarsılmaz cesaret ve kararlı duruşuyla, gerektiğinde canını ortaya koyarak kendisine yönelen tehlikeleri bertaraf etmeye hazır ve muktedirdir. Büyük bir coşkuyla kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum. Balıkesirli hemşehrilerimin ve aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum."