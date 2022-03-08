Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, kentte kadına elini kaldıran ve şiddet uygulayanların sonuçlarına katlanacağını belirtti.

Vali Şıldak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kurtdereli Mehmet Pehlivan Heykeli Meydanı'nda kurulan farkındalık stantlarını ziyaret ederek, kadınlara karanfil dağıttı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, KADEM ve Halk Eğitim Merkezi müdürlükleri kadın personellerinin stantlarını gezen Şıldak, kadınlara günün anısına karanfil, bardak ve çeşitli hediyeler dağıttı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, gazetecilere burada yaptığı açıklamada, kadına şiddet konusunda sıfır tolerans tanıdıklarını söyledi.

Şıldak, kadına yönelik her türlü olumsuz durumun kesinlikle onaylanmayacağını vurgulayarak, "Kadınlara yönelik bütün şiddet eylemlerini, olumsuz tutum ve davranışları kınıyoruz, kabul etmiyoruz. İlimizde de kadınlara yönelik bütün olumsuz vakaları, kolluk birimlerimiz, aile müdürlüğümüz, adli teşkilatlarımız çok yakından takip ediyoruz." diye konuştu.

Kadına yönelik şiddet eylemlerine yönelik ceza kanunundaki yaptırımlarının ve ceza sürelerinin arttırılacağı beklentisi içinde olduklarını dile getiren Şıldak, şöyle konuştu:

"Vurgulamak istediğim diğer bir konu da elektronik kelepçe uygulamasıdır. Bu konuda ülkemizde yeni bir uygulama olarak başlatıldı. Biz Balıkesir olarak da bunu titizlikle uyguluyoruz. Bu konuda hassasiyet göstermeyen, duyarlı olmayan bunun vebaline katlanır. Yani kadına yönelik elini kaldıran, şiddet uygulayan bunun sonuçlarına katlanır. Tavizsiz bir şekilde bu konuyla ilgili mücadelemizi sürdüreceğiz. Kadın toplumumuzun en değerli, en zarafetli varlığıdır. Kadının olduğu yerde zarafet, nezaket, hoşgörü, kardeşlik, anlayış hakim olur. Kadınlarımızı bu özel günlerinde tebrik ediyoruz. Onların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Statlarımızı hazırlayan bütün kurumlarımıza, personelimize farkındalık oluşturmak için çaba gösteren bütün insanlarımıza da teşekkür ediyoruz."

Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar da Vali Hasan Şıldak'la birlikte stantları gezerek kadınların gününü kutladı.