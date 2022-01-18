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Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'tan aşı uyarısı - Son Dakika

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'tan aşı uyarısı

18.01.2022 14:34
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'tan aşı uyarısı

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, salgınla mücadelede hayati önem taşıyan aşıyla ilgili önemli bilgiler verdi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, salgınla mücadelede hayati önem taşıyan aşıyla ilgili önemli bilgiler verdi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada; hastalığın yayılımını önlemede belirgin bir kırılma noktası olan aşı konusunda Vali Şıldak'ın sık sık hatırlatmalar yaptığı belirtilerek aşısız ve eksik aşılı olmanın büyük risk olduğu vurgulandı.

Vali Şıldak, il genelinde hala hiç aşı olmayan kişi sayısının 92 bin 87 kişi olduğunu açıkladı.

Eksik aşılı olanlara da aşılarını tamamlama çağrısında bulunan Şıldak, ikinci doz aşısını olmayan 46 bin 245, üçüncü doz aşısını olmayan ise 346 bin 982 kişi olduğunu ifade etti.

Riskin, aşısız olmakla birlikte kuvvet kazandığını hatırlatan Şıldak, tüm vatandaşları her fırsatta sağlık kuruluşlarına giderek

aşı olmaya davet etti.

Verdiği önemli bilgilerle aşıya tekrar dikkat çeken Vali Şıldak, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında ise "Değerli Hemşerilerim, Sizlerle önemli bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. İlimiz genelinde; hiç aşı olmamış 92 bin 087, İkinci doz aşısını olmamış 46 bin 245, üçüncü doz aşısını olmamış 346 bin 982 kişi bulunuyor. Aşısız veya eksik aşılı olmak büyük risk!

Aşılarımızı tamamlayalım" ifadelerini kullandı.

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Hasan Şıldak, Balıkesir, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'tan aşı uyarısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'tan aşı uyarısı - Son Dakika
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