Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'tan koronavirüsle mücadelede "ev ziyareti" uyarısı - Son Dakika

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en çok ev ortamında bulaştığını hatırlatarak uyarılarda bulundu.

Vali Şıldak, yazılı açıklamasında, "Salgınla mücadele en güvenli yer kendi eviniz olduğunu unutmayın." ifadesini kullanarak, akraba, komşu, hasta ziyaretleriyle doğum günü ve yılbaşı kutlamalarının kesinlikle yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Evlerde toplu şekilde bir araya gelinebilecek her türlü ziyaret ve kutlamanın çok risk oluşturduğunu belirten Şıldak, şunları kaydetti:

"Değerli vatandaşlarımız, içinde bulunduğumuz dönemde salgın hastalık en çok evlerde bulaşıyor. İlimizde vakaların en fazla ve en hızlı yayıldığı yer evler. Komşu, akraba, hasta, taziye ziyaretleri, mevlit, toplu yemek, gün düzenlenmesi, doğum günü, yılbaşı kutlamaları kesinlikle yapılmamalıdır. Kendinizi ve çevrenizdeki insanların sağlığını riske atmayın. En güvenli yerin kendi eviniz olduğunu unutmayın."