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Kazdağları'nda 20 saatlik kar esareti son buldu - Son Dakika

Kazdağları'nda 20 saatlik kar esareti son buldu

09.02.2022 23:34
Kazdağları'nda 20 saatlik kar esareti son buldu

Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı'nda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 17'si asker, 4'ü belediye personeli 21 kişi, Arama Kurtarma ekiplerinin üstün gayreti neticesinde mahsur kaldıkları bölgeden kurtarıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı'nda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 17'si asker, 4'ü belediye personeli 21 kişi, Arama Kurtarma ekiplerinin üstün gayreti neticesinde mahsur kaldıkları bölgeden kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kazdağı Milli Parkı sınırları içinde Sarıkız Tepesi mevkisinde bulunan Hava Radar Kıta Komutanlığında görevli askeri personeli taşıyan 3 araç, yoğun kar nedeniyle yolda kaldı. Yolu açması için bölgeye gönderilen iş makinesi ve 4 kişilik personel de yolda kalınca bölgede 17'si asker 21 kişi araçlarının içerisinde mahsur kalıp beklemeye başladı.

21 kişiye ulaşma çalışmaları dün gece saat 21.30'dan itibaren aralıksız devam etti. Kar esaretinin 20'nci, arama çalışmalarının ise 14'üncü saatinde Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bölgeye Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı helikopterli arama kurtarma timi gönderdi. Balıkesir 9. Ana Jet Üssünden havalanan Cougar tipi arama kurtarma helikopteri Edremit Havaalanında yaptığı yakıt ikmalinin ardından 21 kişinin mahsur kaldığı bölgeye doğru havalandı. Yoğun tipi ve olumsuz hava koşulları sebebiyle 21 kişinin bulunduğu bölgeye iniş gerçekleştiremeyen helikopter geri dönmek zorunda kaldı. Kurtarma çalışmaları AFAD, JAK ve UMKE tarafından karadan sürdürüldü.

20 saattir kar esareti yaşayan 21 kişinin bulunduğu bölgeye paletli araçlar ve kar ezme makineleri ile ulaşan ekipler, 21 kişiyi kurtarıp bölgeden kriz merkezine doğru hareket etti.

Karadan AFAD ve JAK ekiplerinin destek verdiği nefes kesen kurtarma operasyonu anbean kameraya yansıdı. 21 kişinin yara almadan kurtarılması, Türk arama kurtarma ekiplerinin üstün beceri ve başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Vali Hasan Şıldak'ın da başlarında bulunduğu kriz mamasının oluşturulduğu bölgede gözler, mahrumiyet bölgesinden 21 kişiyi alarak yola çıkan araçlara çevrildi. Bekleyişin sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR

Kazdağları'nda 20 saatlik kar esareti son buldu
Kazdağları'nda 20 saatlik kar esareti son buldu
Kazdağları'nda 20 saatlik kar esareti son buldu
Kazdağları'nda 20 saatlik kar esareti son buldu
Kazdağları'nda 20 saatlik kar esareti son buldu
Kazdağları'nda 20 saatlik kar esareti son buldu
Kazdağları'nda 20 saatlik kar esareti son buldu
Kazdağları'nda 20 saatlik kar esareti son buldu
Kazdağları'nda 20 saatlik kar esareti son buldu
Kazdağları'nda 20 saatlik kar esareti son buldu
Kazdağları'nda 20 saatlik kar esareti son buldu
Kazdağları'nda 20 saatlik kar esareti son buldu

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Kaz Dağı, Asker, Milli, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kazdağları'nda 20 saatlik kar esareti son buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kazdağları'nda 20 saatlik kar esareti son buldu - Son Dakika
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